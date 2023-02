„Das war keiner“ - Falke-Coach trotz Sieg verärgert 

Gleich doppelten Grund zur Freude hatte Falke Saerbecks Trainer Dragan Grujic am gestrigen Sonntag. Mit Arminia Ibbenbüren patzte der schärfste Konkurrent um den Titel (0:2 gegen Westerkappeln), während sich die Falken im Spiel gegen den Letzten aus Hörstel schadlos hielten. Deutlich mit 5:1 (3:1) setzte sich die Grujic-Elf auf dem heimischen Grund durch und eroberte damit wieder die Tabellenspitze.

„Wir haben es ja eh in der eigenen Hand und schauen nicht auf die Ergebnisse der Konkurrenz. Vor allem mit der eigenen Leistung bin ich sehr zufrieden. Wir liefern einfach ab – und das schon seit Wochen“, machte sich Grujic nach dem Abpfiff zufrieden auf den Heimweg. Er hatte 90 Minuten gesehen, in denen die Hausherren eindeutig dominiert hatten. Dabei stellten die Saerbecker die Weichen schnell auf Sieg. Jonah Böttcher traf in der 2. und 23. Minute zum 2:0-Zwischenstand, Frederik Völkl legte zum 3:0 nach, ehe den Gästen per Elfmeter der Ehrentreffer gelang. „Das war allerdings keiner“, fand Dragan Grujic ein kleines Haar in der ansonsten sehr schmackhaften Suppe.

Stabile Defensive

Auch nach dem Wiederanpfiff spielten eigentlich nur die Hausherren, während der überforderte Gast aus Hörstel einfach keine Chance hatte. „Hinten standen wir wieder sehr stabil, vorne gab es schöne Ballstafetten“, freute sich Dragan Grujic über ein druckvolles Spiel seiner Elf, das mit zwei weiteren Toren durch Konstantin Schürmann und (54.) und Stefan Winkeljann (86.) belohnt wurde. In der kommenden Woche geht es nach Steinbeck – dort soll ein weiteres Steinchen ins Aufstiegs-Mosaik gesetzt werden.