Falken kassieren Heimpleite

Jetzt hat des den SC Falke Saerbeck so kurz vor der Winterpause also doch noch einmal erwischt. Am Samstag kassierte der Tabellenerste der Kreisliga A Tecklenburg gegen den SC Dörenthe die zweite Saisonniederlage. Ganz unglücklich verloren die heimischen Falken mit 1:2, überwintern aber dennoch als „Herbstmeister“ und können nun Kraft schöpfen für den weiteren Saisonverlauf.