Falken und der SCR starten durch

Mit dem SC Reckenfeld und Falke Saerbeck starten am Wochenende zwei weitere Teams in die Restsaison.

Fußball am kommenden Wochenende

Die heimischen Fußballer haben ihre kurze Winterpause mittlerweile beendet, am kommenden Wochenende steigen auch der SC Falke Saerbeck sowie der SC Reckenfeld wieder in das Wettkampfgeschehen ein (Die heimischen B-Ligisten DJK und SC Greven 09 pausieren dagegen noch). Hier ein Überblick über die Partien am kommenden Wochenende.

SC Greven 09 – Germania Hauenhorst (Bezirksliga, Sonntag, 15 Uhr); SC Greven 09 2 – BSV Brochterbeck (Testspiel, Samstag, 12.30 Uhr); SV Greven – SC Falke Saerbeck (Testspiel, Donnerstag, 20.15 Uhr); SC Falke Saerbeck – SV Steinbeck (Kreisliga A Tecklenburg, Sonntag, 15 Uhr); SC Falke Saerbeck Damen – Ibbenbürener SV (Testspiel, Samstag, 12 Uhr); Amisia Rheine – SC Falke Damen (Testspiel, Sonntag, 13 Uhr); SC Reckenfeld 2 – FSV Ochtrup (Kreisliga C, Sonntag, 13 Uhr); SC Reckenfeld – SV Burgsteinfurt 3 (Kreisliga B, Sonntag, 15 Uhr); SC Altenberge 4 – BG Gimbte 2 (Sonntag, 12.30 Uhr); IKSV Münster – BG Gimbte (Sonntag, 12.30 Uhr).