Falkes Frauen machen es spannend

Trotz einer 17-minütigen Torflaute hatten die Münsterlandklasse-Handballerinnen des SC Falke Saerbeck am Sonntagabend etwas zu feiern, nämlich den 21:19 (9:9)-Sieg im Heimspiel gegen den TV Friesen Telgte. „Endlich konnten wir zwei Punkte auf der Haben-Seite verbuchen“, zeigte sich Jürgen Aufderhaar erleichtert. „Aber mir ist ganz schön die Pumpe gegangen“, gab der Trainer zu. Zufrieden war er mit der Leistung des Aufsteigers nämlich nicht. „Es gibt noch viel zu verbessern.“

Wie schon in den ersten beiden Spielen bemängelte Aufderhaar die fehlende Konstanz. So legten die Falke-Frauen zwar einen guten Start hin, gingen mit 4:1 (6.) und 6:2 (10.) in Führung, stellten dann aber für mehr als eine Viertelstunde das Torewerfen ein. Dabei machten sie es im Angriff komplizierter als nötig, warfen auch immer wieder Bälle weg und der Schiedsrichter pfiff nun auch mehr technische Fehler. Trotz ihrer guten 6:0-Deckung setzte es schließlich den 6:6-Ausgleich (23.) und folgerichtig auch den 6:7-Rückstand (25.), ehe die Saerbeckerinnen zurück in die Spur fanden. Nach einer Zeitstrafe gegen Eva Möllerherm parierte Lilli Ventker-Stegemann den fälligen Siebenmeter und Sarah Plogmaker ließ den Knoten endlich platzen, als sie per Tempogegenstoß das 7:7 besorgte (27.). Schließlich ging es mit einem 9:9-Gleichstand in die Pause.

Durch drei Treffer in Folge kamen die Falke-Frauen direkt nach Wiederanpfiff zum 12:9 (33.), erhöhten auf 14:10 (35.), ließen Telgte dann aber auf 14:13 (40.) herankommen. Diesmal erholten sie sich schneller von ihrer Schwächephase und erspielten mit einer 4:1-Serie eine 18:14-Führung (46.). Doch nach dem 19:15 (48.), das Katharina Borgert von halblinker Position warf, ging das große Zittern wieder los.

Fast sieben Minuten dauerte es, bis die Shooterin den nächsten Falke-Treffer zum 20:16 (55.) landete. Eva Möllerherm erhöhte aus der Rückraummitte auf 21:16 (57.). „Dann haben wir es noch mal spannend gemacht“, fasste Aufderhaar die letzten Minuten zusammen, in denen die Gäste mit einer offensiven Abwehr versuchten, das Spiel noch zu ihren Gunsten zu drehen. „Aber der Vorsprung hat zum Glück gereicht.“

Falke-Frauen: V. Kösters, Ventker-Stegemann, Hölscherklas - Borgert (5), Plogmaker (5), Möllerherm (3), Joanning (3), L.-M. Kösters (3/2), Book (2), Walterskötter, Reckfort, Frank, Engeler, Büchter, Nordhues-Hillmann, Mugume.