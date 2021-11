Fechtel weiter im Angriffsmodus

Nach dem letzten Kantersieg gegen den SC Hörstel gehen die Bezirksliga-Fußballer des SC Greven 09 selbstbewusst in die Partie gegen den TuS Graf Kobbo Tecklenburg. Stürmer Patrick Fechtel schickt auch schon mal eine kleine Kampfansage an die Gäste mit ihrem Spielertrainer Julian Lüttmann. „Das ist ein Pflichtsieg für uns“, sagt der Fünf-Tore-Mann vor der Begegnung.

Mit Dank an die Teamkollegen: Patrick Fechtel (rechts) gerät beim Aufzählen seiner Nebenleute in Verzückung.

Wenige Tage, nachdem er Hörstel fünf Dinger eingeschenkt hat, ist Patrick Fechtel schon wieder im Angriffsmodus. „Wenn wir so weitermachen“, sagt er, „wenn wir Fußball spielen und unsere Chancen nutzen, dann sind wir die beste Mannschaft der Liga. Dann wird das zum Aufstieg führen.“ Das nennt sich wohl Ansage.

Wo Fechtel beim Gedanken ans Team in Redelaune gerät, gibt er sich mit Blick auf besagte fünf Treffer im letzten Ligaspiel zurückhaltend. „Ganz normal“ habe sich das angefühlt, sagt der Mittelstürmer, der dann wohl einfach seine Pflicht tat und veredelte, was ihm Emre Kücükosman, Christopher Klaas und Co. servierten. Und was wiederum Fechtel in Verzückung versetzt. „Was wir vorne zu bieten haben, ist schon top. Wir sind super aufgestellt, haben genug Spieler, die Tore schießen können und das auch wollen.“ Fechtel weiter, und das klingt wie eine Drohung: „Wir hätten allerdings das doppelte an Toren schießen können.“

Der 31-Jährige, der bei Borussia Münster ausgebildet wurde und seit seinem 20. Lebensjahr – mit einem einjährigen Ausflug zu Münster 08 – für Greven spielt, bezieht sich da freilich mit ein. „Wir müssen noch konsequenter werden“, sagt er.

Was Trainer Marcel Pielage nicht von einem euphorischen Urteil abhält: „Es ist sehr wichtig für uns, dass wir einen Torjäger haben, zumal einen mit so einem genialen Abschluss“, sagt Pielage. „Patrick hat hohe Geschwindigkeit und ein starkes Finish: Er schließt hart und platziert ab – das hast du in der Kombi selten.“

Am morgigen Sonntag nun, um 14.30 Uhr, gastiert der TuS Graf Kobbo Tecklenburg in Greven. „Das ist definitiv ein Pflichtsieg“, sagt Fechtel, „es ist unsere Aufgabe, da entsprechend aufzutreten und die drei Punkte zu holen.“

Dabei befindet sich der TuS, seines Zeichens Tabellenfünfzehnter, gerade im Aufwind: In den vergangenen drei Spielen sammelte der Gast fünf Zähler; überhaupt holte er alle seine neun Saisonpunkte in den letzten sechs Partien. Somit kommt auch der Gast mit einem gewissen Selbstvertrauen, was die Whatsapp-Sticheleien zwischen Patrick Fechtel und Kumpel Julian Lüttmann, Spielertrainer beim TuS, anheizt: „Es wird spannend, sich auf dem Feld mit ihm zu messen“, freut sich Fechtel.

Spielbeginn ist am morgigen Sonntag um 15 Uhr in Greven, Sportanlage Schöneflieth.