Formkurve zeigt nach oben

1:6 – hört sich deutlich an. Doch die Leistung stimmte beim Testspiel des SC Greven 09 in Neuenkirchen.

So langsam kommenden die Bezirksliga-Fußballer des SC Greven 09 in Fahrt. Nach der derben Abfuhr beim 0:7 im ersten Test gegen GW Nottuln präsentierte sich die ambitionierte 09-Elf am gestrigen Sonntag beim Westfalenligisten SuS Neuenkirchen stark formverbessert. Zwar hieß es am Ende 1:6 aus Sicht der Gäste, doch die hatten sich zumindest zeitweise sehr ordentlich verkauft auf dem Kunstrasenplatz in Neuenkirchen.