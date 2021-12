Fortsetzung erwünscht

Greven

Der Golfclub Aldruper Heide hat in Sachen Jugendförderung in den vergangenen Jahren Maßstäbe gesetzt. Mit einer klaren Strategie, viel Öffentlichkeitsarbeit und einem engagierten Team angeführt von Jugendwart Konny Dömer hat es der Verein unter die TOP 40 in ganz Deutschland geschafft. Trotz personeller Wechsel an der Vereinsspitze und im Jugendvorstand will der Club den eingeschlagenen Erfolgsweg fortsetzen und den Golfsport auch für jüngere Mitglieder attraktiv gestalten. Ein Weg, der auch für andere Vereine beispielhaft sein kann.

Von Sven Thiele