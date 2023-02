Frischer Wind und Aufstiegskampf

An diesem Wochenende starten sowohl der SV Greven, als auch der SC Greven 09 in die Meisterschaft – allerdings unter anderen Vorzeichen.

Beim SV Greven stehen die Zeichen auf Neubeginn. Und das hat in erster Linie mit dem Wechsel auf der Trainerbank zu tun, wo seit Anfang dieses Jahres Dominic Tomasso und Jan Nünning das Sagen haben. Sie sollen für frischen Wind sorgen beim SVG, wo man nach mäßiger Punkteausbeute in der Hinrunde die Reißleine gezogen und das Trainerpersonal ausgetauscht hat. Tomasso, selbst jahrelang Torjäger in Diensten der Grevener, steht in vorderster Front für den ausgerufenen Neustart. Und gibt sich vor dem Auftakt bei IKSV Münster (Sonntag, 17 Uhr) betont zuversichtlich: „Die Jungs sind motiviert, so viele Punkte wie eben möglich in der Rückrunde zu holen. IKSV müssen wir schlagen“ Hoffnung ruht auf einem weiteren neuen Gesicht. Mit Lasse Menke hat sich der B-Ligist einen offensiven Mittelfeldspieler geangelt, der am Sonntag sein Debüt feiert. Menke soll die Lücke stopfen, die der für längere Zeit verreiste Maurice Seikowski hinterlassen hat.

Fünf Mal haben Tomasso und Nünning ihre Mannschaft bisher bei Testspielen in Augenschein genommen. Ohne sich eine Niederlage einzufangen. Wenn das kein gutes Omen ist. „Der neue Wind ist in jedem Fall zu spüren“, meint Tomasso vor seinem Pflichtspiel-Debüt auf der Trainerbank des B-Ligisten.

Der Spielplan meint es mit ihm und seinem Team gut. Beim Kellerkind IKSV dürfte es den SVG-Fußballern leicht fallen, den neuen Schwung in etwas Zählbares umzumünzen.

Derweil ist Srdjan Kosoric froh, nicht schon vor dem ersten Spiel im neuen Jahr zu möglichen Aufstiegsambitionen seiner Mannschaft Stellung nehmen zu müssen. Für den Trainer des Fußball-B-Ligisten SC Greven 09 II steht zunächst eine andere Frage im Mittelpunkt: Gelingt an diesem Sonntag ein besserer Start in die Rückrunde als vor einem Jahr, als der SC 09 II trotz einer ähnlich guten Ausgangspositionen in den ersten Begegnungen nach der Winterpause alles verspielte. „Die Vorbereitung ist definitiv besser gelaufen als vor einem Jahr“, glaubt Kosoric nicht an einen erneuten Aussetzer seiner Mannschaft, die sich neben zwei regulären Trainingseinheiten und den obligatorischen Testspielen zusätzlich eine dritte individuellen Einheit gegönnt hat. „Wir haben alles dafür getan, dass wir nicht so starten wie im letzten Jahr“, hält der Trainer sein Team für top vorbereitet. Ob die Nullneuner ihrem Anspruch gerecht werden, wird sich am Sonntag zeigen, wenn es um 15.45 Uhr beim Münster 08 III um drei Punkte geht. „Nullacht ist immer gut genug, um uns zu ärgern“, hält Kosoric den Abstecher nach Münster nicht für einen Selbstläufer. Verzichten muss er zudem auf zwei seiner Qualitätsspieler. Jonas Kortevoß und Luis Hinterding stehen nicht zur Verfügung. Gleichwohl ist der Kader mit 21 Spielern mehr als üppig ausgestattet.

Während der SC Greven 09 und der SVG in der B-Liga vermeintlich leichte Aufgaben vor der Brust haben, bekommt es Ligakonkurrent BG Gimbte gleich zum Auftakt mit einem Schwergewicht zu tun. Die Mannschaft von Daniel Helmes gastiert im Spitzenspiel des Tages beim Tabellenzweiten SC Sprakel (Sonntag, 15 Uhr) und könnte mit einem Sieg dem Nachbarn aus der Schöneflieth ordentlich Schützenhilfe leisten. Mehr noch: Drei Punkte würden die Gimbter selbst wieder in Schlagdistanz zu Tabellenspitze bringen und das Ligageschehen spannender machen.