Geers hadert mit der Angriffsleistung

Immerhin – beim TuS Schwarz-Weiß Wehe sicherten sich die Handballerinnen des SC Greven 09 zumindest einen Punkt. 19:19 hieß es in einer Partie, in der die Abwehrreihen dominierten. Mit der Angriffsleistung konnten die Gäste allerdings nicht wirklich zufrieden sein. Die Grevenerinnen vergaben eindeutig zu viele Chancen und brachten sich so selbst um den verdienten Lohn.

Sie konnten ihr Punktekonto im Auswärtsspiel gegen den TuS Schwarz-Weiß Wehe aufstocken, allerdings nur um einen Zähler auf der Haben-Seite. Für die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 hätte am Sonntagnachmittag mehr drin sein können als das 19:19 (8:11)-Unentschieden, fand Daniel Geers. „Das war ärgerlich“, kommentierte der Trainer das Ergebnis und verwies auf die beiden Schlussminuten: „Da sind wir in Unterzahl geraten und haben uns noch ein Gegentoreingefangen. Hätten wir in Gleichzahl zu Ende gespielt“, überlegte er, „hätten wir das Spiel vielleicht gewonnen.“

Letztlich, war ihm bewusst, hätten die für einen doppelten Punktgewinn nötigen Tore zu dem Zeitpunkt jedoch längst gefallen sein müssen. Es war wie schon vor der Herbstpause: „Nicht die Abwehr war unser Problem, sondern der Angriff.“ Mit den 19 Gegentreffern – für die meisten waren zwei Rückraumspielerinnen auf halblinker und mittlerer Position verantwortlich – konnte Geers gut leben. Allerdings patzte seine eigene Mannschaft zu oft vor dem gegnerischen Tor.

Besonders in der ersten Halbzeit vergaben die 09-Damen einige Chancen, hinkten anfangs mit 0:2 (4.) und 1:4 (9.) hinterher. Schließlich gelang es ihnen ein paar Mal gleichzuziehen – mit dem 4:4 (15.), 5:5 (17.) und 6:6 (19.). „Gekämpft hat die Mannschaft, die Einstellung war gut“, betonte der SCG-Coach. Dass sie auf 6:10 (27.) zurückfielen und bis zur Pause nur auf 8:11 (30.) aufholten, hatte keine negativen Auswirkungen auf die Motivation der Grevenerinnen.

In der zweiten Halbzeit legten sie eine Vier-Tore-Serie zum 15:13 (39.) hin, damit lagen sie in dieser Begegnung zum ersten Mal vorne. Weniger durch Fehlwürfe und mehr durch Abspielfehler machten sich die 09-Damen selbst das Leben schwer, so dass Wehe nun wieder den berühmten Schritt weiter war. Abschütteln ließen sich die Grevenerinnen aber nicht und eroberten mit dem 19:18 (58.) noch einmal die Führung.

Doch dann gerieten die Grevenerinnen in Unterzahl: Nach einem Ballverlust im Angriff hielt Kathalena Essers eine Gegenspielerin von hinten fest, um einen Tempogegenstoß zu verhindern, und sah dafür die rote Karte (59.). „Das kann man durchaus geben“, meinte Geers zur Schiedsrichter-Entscheidung. Aus dem Unterzahlspiel resultierte ein Siebenmeter, den Wehe zum 19:19-Unentschieden nutzte. Neben dem einen Punkt blieb am Ende die Erkenntnis: „Hätten wir in der ersten Halbzeit die Hälfte der Tore gemacht, die wir vergeben haben, hätte die Welt anders ausgesehen“, sagte Geers und machte noch einmal deutlich, wie wichtig jeder Zähler ist. „Wenn wir die Spielklasse halten wollen, müssen wir solche Gegner schlagen.“

SC Greven 09: Noetzel, Schulte-Altedorneburg - Hübenthal (6), Suwelack (3), Austermann (3), Langkamp (3), Overhageböck (1), Lake (1), Ortmeier (1), Meinke (1), Mikowsky, Socha, Essers.