Gelungene Generalprobe

Ab der kommenden kommenden Woche wird es ernst. Dann liegen etliche Monate Zwangspause und eine schweißtreibende Saisonvorbereitung hinter der runderneuerten Mannschaft des SC Greven 09. Trotz aller Unwägbarkeiten ganz allgemein und den aktuellen Umständen im Besonderen gehen die Schützlinge von Trainer Marcel Pielage durchaus positiv gestimmt und mit einer guten Portion Selbstvertrauen in die neue Spielzeit. Wie zuletzt, so will der Bezirksligist auch diesmal wieder vorne angreifen. Es sieht durchaus danach aus, als könnten die Grevener ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden.

