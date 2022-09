Gelungene Premiere beim GCA

„Premiere geglückt“ – so lautete das Fazit der ersten Golf-Clubmeisterschaft der Senioren in den Altersklassen 50, 65 und 75. Insgesamt 24 Damen und 55 Herren füllten das stattliche Teilnehmerfeld auf dem Gelände des GC Aldruper Heide. Es galt, zweimal 18 Bahnen im Zählspiel zu bezwingen.

Das gelang den Senioren mehr oder weniger erfolgreich. Trotz einiger „Ausreißer“ konnten sich die Scores durchaus sehen lassen. Am Samstag wurde nach dem jeweiligen Handicap in alters- und geschlechts-gemischten Flights gestartet. Das Wetter machte mit und auf dem bestens präparierten Platz entwickelten sich unterhaltsame Runden.

Am Ende waren die vermeintlichen Favoriten auch vorne im Ranking platziert. Die beste Runde des Tages schaffte Jörg Leichert mit 78 Schlägen.

Die Samstagsergebnisse waren dann die Basis für die Startliste der zweiten Runde am Sonntag. Die Damen und Herren mit den schlechteren Ergebnissen begannen und die Führenden in den jeweiligen Altersklassen starteten zum Schluss. Wie immer war am Grün der 18, an „Rudis Hütte“, alles bestens vorbereitet und zahlreiche Zuschauer applaudierten den ankommenden Spielerinnen und Spielern.

Bemerkenswert, dass vor dem Teich der Bahn 18 so mach routiniertem Senior oder erfahrener Seniorin die Nerven flatterten. Das führte bei den Zuschauern zu etlichen „Ah’s und Oh’s“ und einigen flotten Sprüchen. Am Ende warteten auf alle Teilnehmer gegrillte Leckereien und einige Kaltgetränke. Die Tagesbestleistungen schafften Stefan Grädler mit 75 und Jürgen Burgholz mit 76 Schlägen.

Bei der stimmungsvollen Siegerehrung überreichte die Turnierleitung mit Steffen Zunker, Lennart Horn und Anna Semesdiek die Siegerschalen und zahlreiche Gutscheine an die strahlenden Siegerinnen und Sieger. Alle wünschten sich eine Wiederholung im nächsten Jahr und wollen dann unbedingt wieder dabei sein.

Gewinner, Clubmeisterschaft, AK 75 Herren:

1. Dr. Ehler Meyer(182 Schläge); 2. Wilhelm Füting (190 Schläge)

AK 75 Damen:

1. Renate Schindler-Tiedemann (217); 2.Roswitha Rosenbrock (233)

AK 65 Herren:

1. Jürgen Burgholz (157), 2. Bernhard Allerding (190)

AK 65 Damen:

1. Biba Burgholz (167), 2. Kyong-Soo Leistenschneider (186)

AK 50 Herren:

1. Stefan Grädler (156), 2. Jörg Leichert (164)

AK 50 Damen:

1. Susanne Kube (177), 2. Gertrud Huckenbeck (186)

Netto-Wertung („Herbstmeister“), Damen:

1. Dr. Susanne Schmidt (145), 2. Bärbel Allerding (148), 3. Ulrike Schröer (151), 4. Annelie Gottschlich (151), 5. Ute Alfermann (152)

Herren AK 65 und 75:

1. Reiner Kottmann (143), 2. Siegfried Flöter (144), 3. Dr. Gotthard Scheja (148), 4. Klaus Klapdor (152), 5. Bernd-Uwe Marbach (153)

Herren AK 50:

1. Alo Grunenberg (138), 2. Michael Leicht (144), 3. Andreas Sornig (145), 4. Thomas Urbaniak (146), 5. Ulf Heeßel (147).