Gewusel an 18 Tischen

Sportlich absolut interessant verlief der Landesentscheid der Mini-Meisterschaften im Tischtennis in der Grevener Emssporthalle. Etliche Eltern und Betreuer füllten die Halle und beobachteten die heranreifenden Talente beim sportlichen Wettstreit. Die wiederum ließen sich nicht lumpen, traten ehrgeizig an die Tische und boten den Zuschauern viele spannende Duelle auf hohem Niveau.

Tischtennis-Minimeisterschaften: NRW-Endrunde 2022 in der Emssporthalle

Einen Riesenandrang gab es am vergangenen Sonntag in der Emssporthalle, wo der SV Greven 2021 in mittlerweile oft bewiesener Souveränität die NRW-Minimeisterschaften im Tischtennis durchführte.