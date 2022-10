Greven 09 auf dem (guten) Weg...

Die Niederlage gegen Tecklenburg am vergangenen Wochenende, nur drei Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner und damit auf einen Abstiegsplatz, einige krankheits- wie urlaubsbedingte Ausfälle. In den vergangenen Tagen hat sich die Lage bei Bezirksligist Greven 09 etwas zugespitzt – könnte man meinen. Trainer Yannik Bauer nämlich ist die Ruhe selbst. „Im Soll“, sei seine Mannschaft, ordnet der Übungsleiter ein. Das 1:2 gegen Kobbo sei ein Dämpfer gewesen, klar, aber was Bauer, so ein wenig losgelöst von wöchentlichen Ergebnissen, in der Kabine, auf dem Trainingsplatz und in Teilen eben auch im Pflichtspielbetrieb beobachtet, stimmt ihn optimistisch. „Wir sind genau da, wo wir sein sollten. Wir peilen eine Entwicklung an, die Zeit bedarf“, so der Coach.

Und so misst Bauer auch dem sonntäglichen Gastspiel (15 Uhr) bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Rheine nichts Dramatisches bei, obwohl Etwas von Tabellenkeller in der Luft liegt. Auch will der Trainer das Spiel nicht als Muss-Aufgabe verstanden wissen. „Da kommt eine große Unbekannte auf uns zu“, sagt Bauer vielmehr – bislang hatte er, wie seine Akteure auch, schlichtweg keinerlei Berührungspunkte mit Rheines Zweiter. Die hat ein Spiel mehr auf dem Konto als 09, holte dabei aber drei Punkte weniger. Mit einem Erfolg würde der SC demnach ein Polster auf Rheine aufbauen.