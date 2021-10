Greven 09 verliert Spiel – aber nicht die Zuversicht

Das Publikum war bereit, das Team war willig – doch der Gegner spielte nicht mit. Beim Verfolgerduell zum Auftakt des Bezirksliga-Spieltags musste der SC Greven 09 in eine unglückliche 0:1-Niederlage gegen Concordia Albachten einwilligen und die Gäste in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Dennoch zieht Co-Trainer Ahmed Ali eine Bilanz, die nicht so grau ist wie das nackte Ergebnis.

Am Ende kauerte Ahmed Ali vor seiner Trainerbank und war restlos bedient. Gemeinsam mit seinem Kollegen Vitto Taurino hatte der Co-Trainer am Freitagabend 90 Minuten alles gegeben, um seinen SC Greven 09 an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga zu führen. Aber das Spitzenspiel gegen Concordia Albachten ging mit 0:1 (0:1) verloren. „Wir waren insgesamt nicht griffig genug. Wir wollten viel erreichen, sind aber einfach nicht richtig zwingend geworden. Natürlich hatten wir Torchancen, auch richtig gute, aber irgendwie sollte es heute nicht sein. Dabei hätten wir so gerne unserem erkrankten Cheftrainer Marcel Pielage einen Sieg geschenkt.“ Und mit etwas Verspätung dann doch die Kampfansage: „Aber keine Angst. Wir bleiben weiter dran. Diese Niederlage wirft uns nicht um. Und in dieser Bezirksliga ist sehr viel möglich. Da wird keine Mannschaft so durchmarschieren.“

Drei Schlüsselszenen

Drei Schlüsselszenen bestimmten aus Grevener Sicht dieses Spiel. Da war zunächst die Albachtener Führung nach 32 Minuten, als Nemanja Kovacevic mit einem schönen Heber erfolgreich war. „Ein Tor aus dem Nichts, nur weil wir im Mittelfeld einen Ball vertändelt haben“, ärgerte sich Ali. Dann die 44. Minute, als sich Jonas Kortevoß im Strafraum plötzlich am Boden wiederfand und Schiedsrichter Henrik Jasper zum Unmut der Gäste auf Foulelfmeter entschied. Emre Kücükosman verlud Albachtens Schlussmann Thorben Hövelmann, schob aber die Kugel links am Tor vorbei. „Eigentlich nicht möglich, dass Emre einen Elfer verschießt“, konnte Ahmed Ali diesen Fauxpas nicht verstehen. Aus Sicht der Münsteraner war dies ausgleichende Gerechtigkeit, weil sie den Strafstoß für unberechtigt gehalten hatten. Schlüsselszene Nummer drei fand in der 71. Minute statt, als Grevens Kapitän Johannes Mennemeyer dem Unparteiischen ein paar unschöne Worte sagte und sich mit Roter Karte vorzeitig verabschieden durfte. „Für uns natürlich ganz bitter, weil wir in dieser Phase drauf und dran waren, den Ausgleich zu erzielen.“ Ali bezog dies auf Großchancen von Torjäger Nicolas Kriwet, Einwechselspieler Marcel Lukas und Sturmtank Kortevoß, die allesamt nicht genutzt werden konnten. Mit einem Mann weniger schrumpfte bei den Gastgebern die Hoffnung, noch etwas Zählbares herauszuholen. Und so kam es dann auch, weil Albachten geschickt verteidigte und es Greven mit der Brechstange versuchte – vergeblich.

Flaute in der besten Offensive

Dass der beste Angriff der Bezirksliga am Freitag torlos blieb, war überraschend. Dass es aber für Greven eine Niederlage gegen Albachten gab, war nicht wirklich eine Sensation. Denn die Concordia hat in dieser Saison sämtliche Auswärtsspiele gewonnen. „Wir waren insgesamt diszipliniert, konzentriert und motiviert. Als Einheit haben wir einmal mehr funktioniert und dieses Spiel ganz sicher verdient gewonnen.“ Der sachlichen Analyse von Albachtens Coach Sebastian Hänsel konnte Ahmed Ali nur zähneknirschend zustimmen. Und dabei kauerte er immer noch restlos bedient vor seiner Trainerbank.

Greven: Dömer – Wolberg (56. Kraus), Brüggemeyer, Rüschenschulte, Mennemeyer – Seye, Klaas, Kücükosman, Bohmert (62. Lukas) – Kriwet, Kortevoß