Greven muss gegen Vreden die Segel streichen

Am späten Donnerstagabend zur Schlafengehenszeit saß die Erstvertretung des SC Greven 09 noch mit voller Kapelle in der Kabine zusammen. Bei einem Bierchen stieß die Mannschaft auf die Saison im Westfalenpokal an, darauf, als einziger Bezirksligist das Achtelfinale des Wettbewerbs erreicht zu haben. Von Katerstimmung keine Spur.

(K)ein Stimmungskiller

Dabei war das blanke Ergebnis doch als veritabler Stimmungskiller dahergekommen. Mit 1:8 (1:4) unterlag Greven der Spielvereinigung Vreden, ihres Zeichens Oberligist, und musste in Runde drei die Segel streichen.

Prognose früh ad absurdum geführt

Die Prognose von Grevens Coach Marcel Pielage, die Chancen auf ein Weiterkommen lägen bei 50 Prozent, waren dabei im Handumdrehen ad absurdum geführt. Greven hatte beim Gegner lange Bälle provozieren wollen, schnitt sich damit jedoch ins eigene Fleisch, weil es diese Bälle nicht gut verteidigte. Die Fünfer-Kette, ein Grevener Stilmittel gegen auf dem Papier überlegene Gegner, fächerte nicht gut auf; auf der anderen Seite offenbarte Vreden schon früh seine Qualitäten, überzeugten die Offensiven der Gäste mit cleveren Laufwegen. Es waren gerade fünf Minuten vergangen, da lag die Spielvereinigung mit 2:0 vorn: Leon Kondring (2. Spielminute) und Felix Mensing (5.) hatten getroffen. „Die Gegentore sind zu leicht gefallen“, konstatiert Pielage, der im Anschluss indes sah, wie seine Mannschaft das Spiel zusehends ausgeglichen gestaltete.

Westfalenpokal fährt andere Geschütze auf

Durchaus folgerichtig daher der Grevener Anschlusstreffer, wenn der auch nach einem Standard fiel: Jonas Averbeck war in der 34. Minute per Kopf zur Stelle. Hoffnung keimte, das Spiel doch noch als echtes Duell gestalten zu können. Doch der Westfalenpokal fuhr an diesem Abend andere Geschütze gegen Favoritenschreck Greven auf, schickte in Vreden einen Gegner, der tatsächlich drei Klassen besser war.

Schon in der 38. Minute segelte der nächste Chip-Ball hinter die Abwehrkette, Maximilian Hinkelmann vollendete. Wiederum drei Umdrehungen später nutzte Vreden eine Umschaltsituation, um das Spiel quasi vorzuentscheiden: Erneut war Hinkelmann zur Stelle und markierte das 1:4 (41.).

Mit dem 1:5 bricht der Widerstand der Hausherren

Der Widerstand der Hausherren war damit noch nicht gebrochen: Trainer Pielage stellte auf eine 4:4:2-Grundordnung um, ließ mannorientiert spielen. Doch auch diese Maßnahme sollte verpuffen: Greven hatte sich kurz gesammelt, die zweite Hälfte war gerade sechs Minuten alt, da machte Nicolas Ostenkötter mit seinem Treffer zum 5:1 den Deckel drauf. „Im Anschluss habe ich viel gewechselt, um die Einsatzzeiten zu verteilen“, gestand Pielage die Niederlage ein. „Wir hatten keinen guten Tag und so ein Oberligist macht dann eben aus zehn Torschüssen acht Tore“ - der Vollständigkeit halber: Kilian Heisterkamp (62. Minute), Koray Arslan (87.) und ein Eigentor von Luca Dömer in der Minute darauf stellten das Ergebnis auf Endstand: 1:8. „Man hat vor allem auch in der Physis Unterschiede gesehen. Die gegnerischen Jungs kommen überwiegend aus Nachwuchsleistungszentren. Das hat man heute gemerkt“, so Pielage.