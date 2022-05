Grevener Equipe sichert sich die Silbermedaille

In einer sehr guten Verfassung präsentieren sich aktuell die Reiter des RuF Greven. Bei den Kreismeisterschaften in Riesenbeck sicherte sich das Grevener Team dank einer hervorragenden Mannschaftsleistung den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Auch bei den Einzelreitern feierten die Grevener einen großen Erfolg. Frieda Tauber gewann bei den Titelkämpfen in Riesenbeck Gold.

In Riesenbeck fand der Wettkampf um die Kreismeisterschaft „der Großen“ statt – der Reit- und Fahrverein Greven war erfolgreich am Start. Der Wettkampf wurde in einer Mannschafts-A-Dressur, einer L-Dressur, einem A- und L-Springen auf Fehler und Zeit ausgetragen. Insgesamt 17 Mannschaften gingen an den Start.

Zunächst ritten Emma Gausling mit Daily Dream, Michelle Kammler mit Pik Flush und Joyce Dingfeld mit Prestige auf das Viereck. Ihre Leistung in der A-Dressur sicherte Rang drei. Am Abend folgte das A-Springen, auch mit Mannschaftsführerin Petra Leusmann mit Dschubajo. Michelle Kammler mit Rock me today und Emma Gausling mit Daily Drean konnten mit zwei Nullrunden den dritten Rang verteidigen. Am Finaltag wurde es dann spannend. In der L-Dressur ritten Nicole Deitert mit Meilenstein M und Birgit Schulze Gronover mit Dolly Girl jeweils einzeln auf das Viereck. Hier ging das notenbeste Ergebnis in die Mannschaftswertung vor dem abschließenden L-Springen ein. Vicky Venschott und Ipanema legten, mit einem ärgerlichen Fehler am letzten Sprung als erstes Paar für Greven vor. Das Zittern um Rang drei war groß. Als zweites Paar startete Klaus Telljohann mit Cha Cha, der mit seiner jahrelangen Routine eine Nullfehlerrunde drehte. Dieser Ritt wurde als Letzter für die Grevener Mannschaft gewertet und bescherte allen Reitern und Fans große Freude: Die Grevener Mannschaft wird nämlich durch ein durchweg positives und tolles Mannschaftsergebnis Vize-Kreismeister im Jahr 2022.

Dies war aber nicht das einzige Top-Ergebnis vom, denn Frieda Tauber sicherte sich mit Quotenknaller zusätzlich in der Dressur noch den Titel der Kreismeisterin 2022. Sie ritt eine M-Dressur auf Trense und sicherte sich dort den ersten Sieg. Abschließend konnten die beiden ihre Leistung in einer M-Dressur auf Kandare bestätigen und siegten in der Gesamtwertung.