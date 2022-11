„Großartig“: Jan Burike ist deutscher Meister bei den Gehörlosen – und träumt von mehr

Mamis

Bauch ist alles andere als ein flauschiges Schlafquartier für das ungeborene Baby. In der Fruchtblase ist das wachsende Geschöpf von allen möglichen Organgeräuschen der Mutter umgeben, ab der 22. Schwangerschaftswoche dringen gar Stimmen ins Innere. Sie wirken beruhigend, stärken die einzigartige Bindung zur Mama. Umso trauriger, dass Jan Burike all das nicht empfinden kann. Der Nordwalder kommt 1997 in Greven mit einer dysfunktionalen Hörschnecke auf die Welt.

Jan ist anders als andere Kinder. Nur wissen weder er noch seine Eltern das im ersten Jahr. Selbst seine Schreie im tiefen, monotonen Frequenzbereich scheinen anfangs nicht besorgniserregend. Er ist doch ganz normal, brabbelt vor sich hin. Und scheint äußerst entspannt, erschrickt er doch nicht gleich bei jedem Geräusch. Knapp zwölf Monate vergehen, bis sich Mama und Papa denn doch Sorgen machen. Ihr Kleiner reagiert auf keinerlei Laute, Zurufe. Der Gang zum Spezialisten für Ohrenheilkunde bringt die anfangs erschreckende Gewissheit: Jan ist taub.

„Das war ein Schock für die beiden“, weiß der heute 25-Jährige aus unzähligen Gesprächen. Die Ängste, mit welchen Einschränkungen der eigene Nachwuchs im Alltag zurechtkommen müsse, umtreiben Mutter und Vater. Was tun? Wie gut, dass die Medizin inzwischen weit fortgeschritten ist. Jan wird zeitnah in Münster operiert, ein flaches Implantat wird ihm unter die Kopfhaut eingepflanzt. Fotos mit einer großen Bandage erinnern im Familienalbum daran. „Noch heute kann man die Narbe sehen, wenn ich die Haare ganz kurz trage“, lacht er.

Es sind rührende Momente, die sich im Hause der Burikes abspielen, als der Junge das erste Mal die Stimme seiner Mutter hört. Jan wirkt irritiert, lächelt und strahlt sodann über beide Babywangen. Ergreifend.

Er wächst in Nordwalde auf, besucht anfangs einen Gehörlosen-Kindergarten. „Ich fühlte mich überhaupt nicht beeinträchtigt und am Ende nicht mehr wohl, ich habe doch alles gehört“, sagt er. Besucht eine normale Grundschule, später das Gymnasium. Baut sein Abitur, macht eine Ausbildung zum Chemielaboranten. Und startet nebenbei im Sport durch. 2008 entdeckt er beim SC 28 Nordwalde Badminton für sich. Mit ein paar Freunden belebt er die Abteilung, nimmt 2016 erstmals im Rahmen eines Sportfestes in Essen an einer deutschen Meisterschaft für Gehörlose teil. „Da habe ich einfach nur mal reingeschnuppert.“

Mit Erfolg, 2018 in Freiburg ist er bei den nationalen Titelkämpfen für den Gehörlosen-Sportverein (GSV) Düsseldorf ganz vorne dabei, wird Vize-Meister im Einzel, Doppel und Mixed. Im gleichen Jahr schließt er sich dem SC Münster 08 an. Hier trainiert er, bereitet sich akribisch auf die nächsten Höhepunkte vor. In Hannover gelingt ihm jetzt sein größter Coup. An der Seite von Mattias Kroll (GSV Freiburg) wird er Deutscher Meister im Doppel. Im Einzel holt er Bronze. „Großartig“, gesteht Burike. Goldene Momente im November 2022.

Und diese lassen Träume reifen, von internationalen Ehren. „Ich habe schon das Ziel, mal bei europäischen Titelkämpfen dabei zu sein“, sagt der junge Mann. Von einer Weltmeisterschaft ganz zu schweigen. Potenzial hat er. Das weiß er. Die Berufung in die Nationalmannschaft 2017 ist kein Zufall. Damals rückt er für die Sommer-Deaflympics in Samsun (Türkei) nach. Verbringt einige ereignisreiche Tage in der größten Stadt der Schwarzmeerregion. Das kann sich doch hören lassen! Jan Burike (ge)hört die Zukunft.