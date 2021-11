Gut gekämpft und doch verloren

Die Gimbter warfen am Sonntag alles Kampfkraft in die Waagschale. Zu einem Überraschungssieg gegen Kinderhaus langte es trotzdem nicht.

Den Vorwurf, nicht alles in die Waagschale geworfen zu haben, mussten sich die Gimbter Fußballer beim 0:2 (0:1) gegen Tabellenführer Westfalia Kinderhaus nicht gefallen lassen. Und dennoch: Wieder einmal stand die Mannschaft von Daniel Helmes mit leeren Händen da. Genau genommen zum sechsten Mal. Sooft haben die Blau-Gelben bereits verloren und rangieren deshalb weiter im Tabellenkeller der Kreisliga A3.

Einem scheinbar übermächtigen Gegner mussten sich die Gimbter an diesem Sonntagnachmittag zu allem Überfluss personell dezimiert in den Weg stellen. Pierre Ruch erteilte Daniel Helmes erst am Samstagabend eine Absage. Sein krankheitsbedingtes Fehlen verschärfte die Personalsorgen an der Schlage zusätzlich.

Trotzdem stemmten sich die Gastgeber von Beginn an mit aller Macht gegen die erwartbare Niederlage. Während Peer Kösters, Felix Hehemann und Andrei Ludusan viele Bälle vom Gehäuse von Lennart Fisseler fern hielten, bemühten sich Titus Hartweg und der aus der zweiten Mannschaft nachgerückte Qendim Ilazi um Entlastungsangriffe.

Viele waren es nicht und deshalb war es nur eine Frage der Zeit, wann die spielerisch deutlich reifer wirkenden Kinderhauser das erste Mal zuschlagen würden. Nach einer verpassten Elfmeter-Chance, die Fisseler glänzend abwehrte, schlug der Ball nur eine Minute später zum 0:1 ein (14.).

Bei diesem Spielstand blieb es bis zur 50. Minute. Bis dahin wahrten die Gimbter ihre Minimalchance. Doch echte Tormöglichkeiten blieben Mangelware. Als der Tabellenführer in der 50. Minute auf 2:0 erhöhte, war das Spiel endgültig entschieden. „Unter dem Strich war die Niederlage verdient“, meinte denn auch Gimbtes Trainer Daniel Helmes. An sein Team richtete er gleichwohl keinen Vorwurf: „Der Einsatz stimmte. Wir müssen halt weiter kämpfen, kämpfen, kämpfen.“