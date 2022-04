Gute Angriffsleistung wird belohnt

Was für eine Offensiv-Wucht. Gegen den Tabellennachbarn VfL Sassenberg setzten sich die Handballerinnen des SC Greven 09 mit 38:33 durch und beendeten damit ihre Negativserie. Während Trainer Daniel Geers mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft nicht wirklich zufrieden war, hätte die Performance in der Offensive kaum besser sein können. Letztendlich feierten die 09-Damen einen verdienten Sieg.

