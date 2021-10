Harz und andere Hindernisse

Die Handballerinnen des SC Greven 09 können in der Verbandsliga durchaus mithalten. Nur im Angriff müssen sich die Grevenerinnen auf jeden Fall steigern.

Die Damen des SC Greven 09 hadern mit dem Torabschluss, was auch an den klebrigen Harz-Handbällen liegen dürfte, die die Konkurrenz benutzt.

Wer auf die Tabelle der Handball-Verbandsliga schaut, könnte durchaus auf die Idee kommen, die Damen des SC Greven 09 seien mit ihrer Spielklasse überfordert. Nach fünf Spielen wartet die Mannschaft des Trainer-Gespanns Geers nach wie vor auf ein Erfolgserlebnis. Allerdings fielen die Niederlagen jeweils (mit einer Ausnahme) ziemlich knapp aus. Insofern sind die 09-Damen ganz weit davon entfernt, das Projekt Verbandsliga anzuzweifeln, was auch Trainer Daniel Geers im Gespräch mit dieser Zeitung zu verstehen gibt.

Herr Geers, nach fünf Spielen wartet Ihre Mannschaft auf den ersten Sieg in der Verbandsliga. Wie beurteilen Sie den Saisonstart?

Daniel Geers: Na ja, eigentlich waren wir immer dran. Nur gegen Vorwärts Wettringen haben wir in der zweiten Halbzeit eine unterirdische Leistung gezeigt. Im Prinzip sind wir also dran an den anderen Teams.

Gereicht hat es aber noch nicht für ein Erfolgserlebnis.

Daniel Geers: Das ist eine reine Kopfsache. Wir machen einfach zu viele technische Fehler und lassen zu viele Torchancen liegen. Das summiert sich dann natürlich. Mit der Abwehrleistung können wir hingegen voll zufrieden sein. Wir müssen einfach spielerisch zulegen.

Aber es gibt noch ein weiteres Problem. . .

Daniel Geers: Das stimmt. Es soll gar keine Entschuldigung sein, aber im Gegensatz zu den allermeisten Mannschaften spielen wir ohne Harz. Und daran können sich meine Spielerinnen kaum gewöhnen. Der Ball liegt ganz anders in der Hand, er verspringt, tippt ganz anders auf. Das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass es im Angriff hapert.

Ein nachvollziehbarer technischer Nachteil, der nicht jedem Besucher sofort auffällt. Ansonsten ist ihr Team jedoch konkurrenzfähig?

Daniel Geers: In der Verbandsliga wird schneller und robuster gespielt. Da müssen sich meine Spielerinnen mehr anstrengen. Aber grundsätzlich haben wir schon das Zeug, uns in dieser Klasse zu halten. Wir müssen halt viel reden und weiterarbeiten, dann wird es schon klappen.

Vielleicht schon am Wochenende, wenn es gegen den HSV Minden-Nord 2 geht?

Daniel Geers: Der Gast ist eine echte Wundertüte. Spielen die A-Jugendlichen in der HSV-Reserve mit, dann erwartet uns ein ganz schweres Spiel. Fehlen diese Spielerinnen im Aufgebot, sieht die Sache ganz anders aus. Das müssen wir einfach abwarten.