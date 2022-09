Heidtmann kommt und trifft

Der SC Reckenfeld scheint mit seinem Neuzugang Jannik Heidtmann einen echten Glücksgriff getan zu haben. Gleich in seinem ersten Spiel liefert der Stürmer ab. Am Ende sichert sich der A-Liga-Aufsteiger gegen Metelen die ersten Punkte der Saison.

Eine Halbzeit lang deutet an diesem Sonntagnachmittag wenig auf ein Ende der schwarzen Serie hin, die den Reckenfelder Fußballern keine Punkte, dafür aber die Rote Laterne der A-Liga beschert hat. Als dann Neuzugang Jannik Heidtmann zu seinem ersten Auftritt im SCR-Trikot kommt, bekommt die Partie gegen Matellia Metelen die Wende, die Reckenfelder herbeigesehnt haben. Der Kopfballtreffer des 27-jährigen Stürmers, der erst seit vier Wochen im Kader von Thorben Zilske steht, wirkt wie ein Weckruf. Am Ende feiert der Aufsteiger nicht nur seinen ersten Saisonsieg in der neuen Liga, beim 3:0 tritt der SCR auch den Beweis an, das Tore schießen nicht verlernt zu haben.

„Das wurde auch Zeit.“ Reckenfelds Trainer fasst seine Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg in vier Worten zusammen. Bis es allerdings so weit ist, haben seine Fußballer einen schweren Gang zu gehen. Geschenkt wird ihnen auch an diesem vierten Spieltag nichts. Auch kein Elfmeter, den Zilske in der 27. Minute für sein Team reklamiert, aber nicht zugesprochen bekommt. Stattdessen gerät der Tabellenletzte ein ums andere Mal gehörig unter Druck und darf sich zur Halbzeit bei seinem Schlussmann Lars Dömer bedanken, der seinen Kasten mit reaktionsschnellen Paraden sauber hält.

Dömer ist es auch, der im zweiten Durchgang alles entschärft, was von Seiten der Gäste aus Metelen auf sein Tor zufliegt. Ein starker Auftritt. Gleiches gilt für das Debüt von Jannik Heidtmann, dem man die lange Spielpause nicht anmerkt. Der hoch gewachsene Stürmer, zuletzt als Football-Spieler unterwegs, lässt sich in der 59. Minute nicht lange bitten, als Kalle Hoffmann von der rechten Seite passgenau auf den Kopf seines neuen Mitspielers auflegt, der aus vier Metern unhaltbar ablegt.

Der Führungstreffer verfehlt seine Wirkung nicht. Zehn Minuten später enteilt Alban Leka der kompletten Metelener Hintermannschaft über links. Weil auch seine Mitspieler Mühe haben, Schritt zu halten, sorgt der flinke Außenspieler kurzerhand im Alleingang für den 2:0-Treffer. Auch beim dritten Reckenfelder Tor (88.) hat er seine Füße mit im Spiel. Lekas Vorlage findet diesmal in Kalle Hoffmann seinen Abnehmer, der unbedrängt einschießt. Die Vorentscheidung.

Matellia Metelen hat die Zeichen der Zeit zu diesem Zeitpunkt längst erkannt und fügt sich in das Unvermeidbare. Reckenfeld dagegen meldet sich in der neuen Liga zum ersten Mal zu Wort. Und übergibt das ungeliebte rote Licht an Ochtrup.