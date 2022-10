Heiße Duelle trotz inniger Freundschaften

Fußball stand drauf – Sport und Spaß waren drin. Die Kickerfreunde aus Greven waren beim Turnier für Inklusionsmannschaften in Witten am Start. Nach hart umkämpften Begegnungen wartete noch eine Hürde: die Eistonne.

Fußball: Turnier für Inklusionsmannschaften in Witten

Allen Grund stolz zu sein: Die Kickerfreunde aus Greven gingen in Witten an den Start.

„Blau für Integration und Teilhabe“ – unter diesem Motto fand am Tag der Deutschen Einheit die dritte Auflage eines Turniers mit Inklusionsmannschaften in Witten statt. Dabei auch, wie im letzten Jahr, die Kickerfreunde aus Greven. In sechs Spielen kämpften um den „Demokratie-Leben“-Pokal. Für Spieler, Trainer und die mitgereisten Eltern stand der aber nicht im Mittelpunkt. Stattdessen: Spaß haben, gemeinsam Fußball spielen und bekannte Gesichter treffen. Neben dem Gastgeber standen noch die IFMA (Inklusive Fußball Mannschaft) Altenberge und die Inklusionsmannschaft von BW Aasee auf dem Spielplan der Kickerfreunde. Zwei Mannschaften, mit denen die Grevener mittlerweile eine innige Freundschaft geschlossen haben.

Trotz dieser Freundschaft ging es in hartumkämpfe Spiele. Am Ende stand zumeist ein Unentschieden auf der Anzeigetafel. Wer letztendlich den „Demokratie-Leben“-Pokal gewonnen hat, bleibt ein Geheimnis.

Erschöpft und ermüdet von einem tollen Turniertag ging es wieder in das beheimatete Münsterland, wo alle Kicker und Kickerinnen als Regenerationsmaßnahme in die Eistonne gingen. Zudem bekam die Mannschaft bis Samstag vom Trainerteam aufgrund starker Leistung frei. Dann geht es mit dem Hallentraining weiter.

Menschen mit und ohne Handicap können jederzeit mitspielen. Auch Betreuer und Trainer werden regelmäßig gesucht. Wer Interesse hat, melde sich bei Clara Levin unter 0170 / 573 82 20 oder per Mail an Levin@lebenshilfeimkreissteinfurt.de