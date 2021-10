Helmes-Elf wartet auf den zweiten Sieg

Die Saison ist noch jung, doch die Zeichen stehen für den A-Kreisligisten BG Gimbte bereits auf Sturm. Zumindest könnte ein ziemlich ungemütlicher Herbst über die Mannschaft von Daniel Helmes hereinbrechen. Aktuell belegen die Blau-Gelben den drittletzten Tabellenplatz, nun wartet eine „englische Woche“ auf die Gimbter Fußballer. Doch ob die kommenden Gegner dazu geeignet sind, das Punktekonto der Helmes-Elf aufzuhübschen, bleibt abzuwarten.

Mehr noch – nach der letzten Pleite wäre es fast schon vermessen, am heutigen Donnerstag und auch am kommenden Sonntag auf Punkte zu hoffen. Die besten Chancen dazu dürften sich derweil am heute im Heimspiel gegen SW Havixbeck ergeben. Um 19.30 Uhr erfolgt der Anpfiff, der Gegner kommt mit einer ziemlich ausgeglichenen Bilanz (Vier Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen) nach Gimbte. Dort wartet man sehnsüchtig auf den zweiten Saisonerfolg – doch aktuell hakt es in vielen Mannschaftsteilen. Zwölf geschossene Tore sind zu wenig, 20 Gegentreffer zu viel, um in der Kreisliga A mithalten zu können. Trainer Daniel Helmes dürfte erneut an die kämpferische Einstellung seines Teams appellieren, um die dringend benötigten Punkte einzusammeln. „Nach der letzten Niederlage haben wir uns zusammengesetzt – so ging es ja nicht mehr weiter. Grundsätzlich sind wir in der Lage, in der Liga mitzuhalten. Aber dafür müssen alle an ihre Leistungsgrenzen gehen – vor allem die Leistungsträger. Das ist keine direkte Kritik in Sachen Einstellung, aber die Basics müssen einfach stimmen. Wir wollen jetzt jede Partie wie ein Pokalspiel betrachten und mit Freude an die Sache herangehen. Dann wird es auch wieder klappen“, ist sich Helmes sicher.

Am kommenden Sonntag – Anstoß um 15 Uhr – geht es dann gegen den aktuellen Tabellenführer aus Kinderhaus. Hier wäre ein Punktgewinn wäre eine echte Überraschung.