Hitzeschlacht mit tollen Leistungen

„Spektakulär“ heißt der aktuelle Hit der Sportfreunde Stiller. Ein Titel, der auch die Jugendclubmeisterschaft beim Golfclub Aldruper Heide gut beschreibt. „Eine Clubmeisterschaft ist der Höhepunkt in jeder Golfsaison und gibt einen guten Überblick über den jeweiligen Leistungsstand im Club,“ lautet das Credo der Jugendverantwortlichen.

48 Golferinnen und Golfer im Alter von sechs bis 18 Jahren trotzten am vergangenen Wochenende der Hitze und zeigten über zwei Tage tolle Leistungen. Die Organisatoren um Bernd Overhageböck und Konny Dömer hatten zudem einen perfekten Wettbewerb organisiert. Betreuer waren auf den Bahnen mit kalten Getränken und nassen Tüchern zur Stelle. Zudem konnten sich Eltern und Clubmitglieder mit Hilfe eines Live Scorings jederzeit über den Stand informieren.

Schon zum Auftakt am Samstag deuteten sich gute und überraschende Runden an. Am Ende führten bei den Jungen Magnus Bettler (81 Schläge), Jonas Middleton (84) und David Hubeny (84). Heye Mellies (85) und Nils Klocke (85) und weitere 3 Jugendgolfer folgten dichtauf. Bei den Mädchen gab es den erwarteten Zweikampf zwischen Luisa Hartmann (80 Schläge) und Johanna Schobben (81). Sophia Middleton folgte mit 86 Schlägen vor Fiona Gomes (88).

Die Altersklasse 12 spielte am Samstag die Bahnen eins bis neun. Nicolas Füting führte am Tagesende mit 57 Schlägen vor Tom Schiefer (59) und Tobias Leicht (61). Die Mädchenwertung zeigte einen spannenden Zweikampf zwischen Carlotta Hartmann (56 Schläge) und Mona Reineke (58 Schläge).

Am Sonntag bestätigte Nicolas Füting in der AK12 seine Favoritenrolle mit einer 50er Runde und einem Gesamtergebnis von 107 Schlägen. Der Platz zwei wurde im Stechen entschieden. Tobias Leicht sicherte sich die Vizemeisterschaft mit einer 60-ger Runde (121 Gesamt) vor Tom Schiefer (62), ebenfalls mit 121 Schlägen.

Bei den Mädchen setzten Carlotta und Mona ihren Zweikampf fort und kamen mit jeweils 62 Schlägen zurück. Der kleine Vorsprung von zwei Schlägen brachte Carlotta Hartmann damit die Meisterschaft. Platz zwei ging an Mona Reineke, Platz drei an Matilda Schulte.

Der AK 18 Wettbewerb wurden auf den letzten Bahnen entschieden. Heye Mellies, Nils Klocke und Konstantin Kammer starteten eine imponierende Aufholjagd, die lediglich David Hubeny kontern konnte. Für Heye, den neuen Clubmeister, wurden am Ende 79 Schläge notiert, Konstantin kam mit 83 Schlägen vom Platz. Nils Klocke folgte mit einer 84er Runde und David Hubeny mit 88 Schlägen.

Bei den Mädchen lieferte Johanna Schobben mit 76 Schlägen die beste Runde des Wettbewerbs und wurde mit insgesamt 157 Schlägen überlegen Clubmeisterin. Luisa Hartmann konnte mit 87 Schlägen nicht ganz mithalten und belegte mit 167 Schlägen einen respektablen zweiten Platz. Sophia Middleton kam mit 176 Schlägen ebenfalls auf das Treppchen.

In einer stimmungsvollen Siegerehrung wurden dann von Jugendwart Bernd Overhageböck und Pro Jason Middleton die zahlreichen Pokale und Preise übergeben. Fazit des Jugendwartes: „Wir haben eine tolle Meisterschaft gesehen. Der Leistungsstandard unserer Jugendlichen ist richtig klasse.“