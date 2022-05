Hoch, weit und schnell

Gut 800 Leichtathleten werden erwartet, wenn in Greven die Münsterland-Meisterschaften erstmals ausgetragen werden.

Leichtathletik: Ende Mai finden zum ersten Mal die Münsterland-Meisterschaften in Greven statt

Beim SV Greven kann sich niemand der Verantwortlich daran erinnern, wann Greven das letzte Mal Austragungsort von überregionalen Leichtathletik-Meisterschaften war. Dabei verfügt die Stadt im Stadion Emsaue mit der Laufbahn sowie speziellen Wurf- und Springanlagen über eine Art Vollausstattung. Bedingungen, wie sie beispielsweise Münster nicht zu bieten hat. Was ein wesentlicher Grund dafür ist, warum die Münsterland-Meisterschaften in diesem Jahr in Greven ausgetragen werden. Der Verband rechnet mit rund 800 Athleten, die meisten von ihnen aus dem Raum Münster, Steinfurt, Coesfeld, Ahaus und Beckum.