Höhen und Tiefen gegen Spitzenteams

An einem Wochenende ein Heimsieg gegen den HSV Minden-Nord mit 29:27 (16:13), danach dann eine 25:31 (10:13)-Auswärtsniederlage gegen FC Vorwärts Wettringen – so sieht die Bilanz der vergangenen zwei Spiele der weiblichen A-Jugend in der Oberliga-Vorrunde aus. Die gegnerischen Teams führen die Tabelle an. Daher waren beide Spiele ein wichtiger Gradmesser, um die eigene Leistungsfähigkeit zu prüfen.

Gegen Minden passte alles: „Zunächst hatten wir nicht den besten spielerischen Ansatz oder nicht immer die richtige Lösung zur Hand, aber die Mädels haben von der ersten bis zur letzten Sekunde gekämpft und immer an sich geglaubt“, meinte Trainer Werner Meyer nach Spielende. Mit 3:0-Toren erwischten die 09-Mädels einen Traumstart und führten schnell, ehe Minden in der 10. Minute zum 4:4 ausglich. Fünf Grevener Tore in Folge sorgten für eine 16:13 Führung zur Halbzeit.

Jetzt war Minden gefordert und warf nach Wiederanpfiff vier Tore in Serie. Das Spiel nahm richtig Fahrt auf und wurde wild. In der Schlussphase hielten die Nerven und ein 29-27 Heimerfolg konnte lautstark bejubelt werden.

Auch in der Woche darauf gegen Vorwärts Wettringen. erwischten die Grevenerinnen einen richtig guten Start, konnte das Spiel aber trotzdem nicht gewinnen. Insbesondere in der zweiten Halbzeit ließ die Konzentration deutlich nach. Dadurch machten es die 09-A-Mädels den Gegnerinnen leicht, ihr Spiel durchzuziehen. Somit stand es am Ende 31:25 für Tabellenführer Wettringen.

An diesem Sonntag trifft die A-Jugend um 17 Uhr in der Rönnehalle auf Union 92 Halle.