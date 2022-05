Im Zug von Elte nach Reckenfeld

Zwischen Elte und Reckenfeld existiert zwar keine Bahnstrecke, per Zug waren die SCR-Fußballer trotzdem am Sonntag unterwegs. Mit einer Bimmelbahn ließ sich der B-Liga Meister die knapp 20 Kilometer zurück zum Wittlerdamm chauffieren. Geschätzte Fahrzeit: Vier Stunden. Doch was macht man nicht alles in der Euphorie des Erfolges. Vor der gemächlichen Zugfahrt hatte der SCR noch einmal alles dafür getan, die B-Liga ohne eine einzige Niederlage in Richtung A-Liga zu verlassen.

Beim Tabellendritten, der SG Elte, musste sich die Meister-Elf von Thorben Zilske zwar mit einem 2:2 begnügen, am deutlichen Abstand des Tabellenführers ändert das Ergebnis jedoch nichts. Lange Zeit sah es danach aus, als würde der SCR auf Saisonsieg Nummer 22 zusteuern. Lukas Wentker sorgte noch vor der Pause (11. und 43.) für scheinbar klare Verhältnisse. Doch Elte mochte keine Geschenke verteilen und glich bis zur 71. Minute zum 2:2-Endstand aus.