Sich fit halten, Spaß am gemeinsamen Sport und natürlich die Freude am Handball verbindet Hobby-Spieler der Handballfreunde, die sich zu einer Truppe zusammengefunden haben. Der sportliche Ehrgeiz hält sich bei ihnen mittlerweile in Greven - mit vollem Einsatz sind sie dennoch bei der Sache. Ein Ortsbesuch.

Bewegung mit Spaß und Handball. Allein darum geht es. Auch bei den Passübungen kommt es nicht auf die Leistung an. Andy Krumschmidt erklärt die nächste Übung. Sie sind mit viel Spaß und den verschiedensten Bällen am Start. Für ihr Training sucht die Jedermanntruppe der Handballfreunde noch weitere Mitstreiter. Auch bei den Dehnübungen ist der Ball nicht weit.

Dass an diesem Abend noch mehr Schweiß als üblich fließt, hängt nicht nur mit der großen Hitze zusammen. Zum ersten Mal nach der Sommerpause trifft sich die Jedermanntruppe der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 zum Training und muss erstmal wieder in Schwung kommen, was trotz der hohen Temperaturen erstaunlich leicht fällt. Natürlich treibt auch ein gesunder Ehrgeiz dazu an, den einen Schritt mehr zu machen, auch wenn der Körper sich noch an die sportliche Betätigung gewöhnen muss. Aber es ist in erster Linie der Spaß, der die Hobby-Handballer mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen lässt.

Genau darum geht es immer dienstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Walgenbachhalle. Entstanden ist die Jedermanntruppe vor sechs Jahren aus einem Elterntraining. Aber es sind nicht nur Mütter und Väter von HF-Spielern, die jede Woche unter der Leitung von Andy Krumschmidt zum Ball greifen. „Hier ist jeder willkommen“, betont der Trainer. „Es gibt keine sportlichen Voraussetzungen und auch das Alter spielt keine Rolle.“ Aktuell liegt der Durchschnitt bei etwa 50 Jahren und getreu dem Motto „Jeder, wie er kann“ gibt es kein böses Blut, wenn jemand mal eine Übung auslässt - und das ganz ohne Not, sich vor den Mitspielern rechtfertigen zu müssen. „Hier entscheidet jeder selbst, wo seine sportlichen Grenzen erreicht sind“, erklärt Krumschmidt, der neben Anleitungen zu den Übungen auch immer mal wieder eine kleine Regelkunde gibt. So erfahren die Teilnehmer zum Beispiel, dass sich zum 1. Juli die erlaubte Anzahl der Pässe bei angezeigtem Zeitspiel von sechs auf vier verringert hat.

Auch wenn immer mal wieder andere Sportarten wie Fußball oder Badminton auf dem Programm stehen, bleibt Handball doch ein zentrales Thema. So wird zum Aufwärmen geprellt - erst mit rechts, dann mit links, später mit etwas mehr Tempo. Auch beim anschließenden Dehnen kommt der Ball ins Spiel. Nach ein paar Passübungen steht Torewerfen auf dem Programm und mit Stephan Schasche ist sogar ein gelernter Keeper dabei, der den Ehrgeiz seiner Mitspieler entfacht. Für diejenigen, die früher mal aktiv Handball gespielt haben, ist es natürlich leichter, das Runde im Eckigen zu versenken. Aber auch die Quereinsteiger feiern ihre Erfolgserlebnisse. „Leistungsunterschiede spielen keine Rolle“, das gefällt Dirk Lodde an dem gemischten Team. Und er findet: „Männer und Frauen können auch zusammen Sport machen. Die einen können das besser und die anderen das. Es gibt da untereinander keinen Konkurrenzdruck.“

Traditionell wird am Ende noch Basketball gespielt - mit drei verschiedenen Bällen. Erst kommt ein Volleyball zum Einsatz, dann wird zum Rugby-Ei gewechselt und zum Schluss versuchen die Hobby-Handballer einen Schaumstoffwürfel in den Körben zu versenken. Da muss dann das Eckige ins Runde.

„Da merkt man schon, dass der Ehrgeiz durchkommt“, merkt Lodde mit einem Schmunzeln an. Klar, jeder möchte Punkte für seine Mannschaft machen. „Aber es wird nicht bitterernst genommen. Das gefällt mir und ich denke, da spreche ich für alle.“ Natürlich soll sich niemand verletzen. „Wir alle achten darauf“, betont Bettina Haje. „Dazu trägt auch der Altersdurchschnitt der Gruppe bei. Jeder passt auf sich auf, aber auch auf die anderen.“

Wenn genügend Spieler beim Training sind, wird auch mal Handball gespielt. „Nach unseren Regeln“, erklärt Krumschmidt, dass es auch da nicht um die Leistung geht, sondern in erster Linie um den Spaß. „Wir können auch noch ein paar neue Mitstreiter gebrauchen“, lädt er zum Mitmachen ein. Wer das Training der Jedermanntruppe ausprobieren möchte, kann einfach vorbeischauen. Fragen beantwortet Krumschmidt unter 01639812964.