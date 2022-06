Jonah Middleton zum Vorentscheid der DM

Beim zweiten Ranglistenturnier der Altersklasse bis 14 Jahre, das im Golfclub Kürten ausgetragen wurde, gab es für den Nachwuchs des GC Aldruper Heide gute Platzierungen. Das Turnier war gleichzeitig als NRW-Meisterschaft ausgeschrieben. Wie schon beim ersten Ranglistenturnier hatten 20 Mädchen und 31 Jungen gemeldet.

Jonah Louis Middleton spielte am Samstag eine 88er-Runde und steigerte sich am Sonntag auf 83 Schläge. Im Endklassement belegte er damit den respektablen zehnten Platz. Leo Oberbeck vom Düsseldorfer GC gewann mit zwei tollen Runden von 77 und 75 Schlägen auch das zweite Wettspiel und hat nun beste Aussichten, NRW bei den Deutschen Meisterschaften zu vertreten. Der Vorentscheid findet vom 22. bis 24. Juli ebenfalls in Kürten statt. Mit seiner Top 10–Platzierung hat sich der Grevener Middleton ebenfalls qualifiziert.

Bei den Mädchen starteten Johanna Schobben und Luisa Hartmann. Tamina Schlich vom GC Hösel sicherte sich den Turniersieg und war mit 83 und 77 Schlägen an beiden Tagen die Athletin mit der Tagesbestleistung. Auf Platz vier folgte Johanna Schobben (87 + 84 Schläge) und auf Platz fünf Luisa Hartmann (91 + 87 Schläge). Diese Platzierungen sichern den beiden Mädels ebenfalls die Startberechtigung für die nächste Runde.

Der DM-Vorausscheid der Mädchen AK 14 wird parallel zu dem der Jungen im GC Spessart ausgetragen.

Alle drei Aldruper Jugendlichen sind nach zwei Qualifikationsturnieren im Vorderfeld der NRW-Rangliste der AK 14 platziert: Johanna Schobben auf Platz 2 (750 Punkte), Platz 6 für Luisa Hartmann (475 P.). Jonah Middleton belegt Platz 15 (335 P.). Die beiden Aldruper Magnus Bettler (290) und Lennard Averbeck (240) folgen auf den Plätzen 18 und 21, können sich aber beim 3. Qualifikationsturnier am 11./12. Juni im GC Royal St. Barbara in Dortmund noch deutlich verbessern.