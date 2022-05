Jugendgolf vom Allerfeinsten

Die Sieger beim Quali-Turnier in Greven freuten sich über ihre guten Ergebnisse.

Das erste Qualifikationsturnier zur Deutschen Meisterschaft der Altersklasse 14 auf NRW-Ebene fand beim Golfclub Aldruper Heide statt. 20 Mädchen und 31 Jungen in der jüngsten Altersklasse (Jahrgänge 2008 und 2009) hatten den Weg nach Greven gefunden. Der Platz bot den Youngstern faire Bedingungen und war für das frühe Datum in einem guten Zustand. Mit am Start waren auch fünf Jugendliche aus dem heimischen Club.