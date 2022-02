Kampf um die Spitze eröffnet

Drei Monate lang haben die A-Juniorenfußballer des SC Greven 09 auf Meisterschaftsspiele verzichten müssen. Umso größer ist laut Trainer Damian Feldmann die Freude vor dem Start am kommenden Sonntag, wenn seine Mannschaft beim Borghorster FC gastiert (10.30 Uhr). „Wir wollen da anknüpfen, wo wir im vergangenen Jahr aufgehört haben“, meint Feldmann vor dem ersten Bezirksligaspiel des Jahres.

Anknüpfen, das bedeutet im Fall der Grevener, hoch hinaus zu fliegen. Die Messlatte liegt ziemlich weit oben, genau genommen ganz oben. Schließlich weist die Bilanz der Nullneuner als einziger Bezirksligamannschaft noch keine Niederlage aus.

Dass die Grevener trotzdem nicht an der Spitze thronen, liegt am verzerrten Tabellenbild. Hinter Nottuln (22 Punkte, 10 Spiele) und Wettringen (22 Punkte, 11 Spiele) folgt der SC 09 mit einem Punkt Rückstand bei einem beziehungsweise zwei Spielen weniger.

Noch sind die Grevener in der Rolle der Jäger, schon bald könnten sie die Gejagten sein. Das Wort Meisterschaft vermeidet der Trainer trotzdem tunlichst.

Dass er den Landesliga-Aufstieg seinem Team zutraut, lässt Feldmann auch ohne es auszusprechen durchblicken.

Denn nicht nur die bisherige Bilanz spricht für sein Team. Auch die vierwöchige Vorbereitung gibt Anlass für Zuversicht. „Ich sehe die Mannschaft auf einem guten Weg“, meint Feldmann und führt die Trainingsleistungen und die Resultate in den drei Testspielen an. Zu den positiven Eindrücken zählt auch die 1:3-Niederlage vom vergangenen Wochenende gegen den Landesligisten Spelle-Venhaus. Trotz eines auf 13 Spieler geschrumpften Kaders stimmte die Leistung, so der Trainer.

Normalerweise besteht seine Mannschaft aus 19 Köpfen, darunter überwiegend Spieler des jüngeren Jahrganges. Einem Abgang in der Winterpause steht ein Neuzugang gegenüber, der allerdings erst ab April spielberechtigt ist.

Die Aufgabe zum Auftakt scheint lösbar zu sein. Die Borghorster mussten sich in den bisherigen neun Begegnungen mit einem Sieg begnügen und kämpfen um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Sie treffen am Sonntag auf ein Grevener Team, dem es weder an Selbstvertrauen noch an der nötigen Fitness fehlt. Und das sich riesig auf den Start freut. Damian Feldmann: „Nach drei Monaten sind wir froh, dass es wieder los geht.“