Keine Medaille – aber ein Erlebnis

Reiten: Amelie Nottmeier nimmt an Vielseitigkeits-EM teil

Saerbeck

as war schon ein ganz besonderes Ereignis für das Saerbecker Reittalent Amelie Nottmeier. Die 16-Jährige startete bei den Pony-Europameisterschaften der Vielseitigkeitsreiter in Polen. Nottmeier brachte zwar keine Medaille mit nach Hause und landete am Ende auf Rang 26, blickt aber auf ein einzigartiges Erlebnis zurück. Nun hofft sie natürlich auf weitere Erfolge im Reitsattel.

Von Martin Weßeling