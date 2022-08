Keine Spannung ohne Spannung

Eine schwache Vorstellung brachte dem SC Gimbte am Dienstag die erste Saisonniederlage bei. Und das ausgerechnet gegen den Ortsnachbarn Sprakel.

„Irgendwie fehlte die Spannung“, wunderte sich Daniel Helmes über den schwachen Auftritt seiner Gimbter Kicker gegen den SC Sprakel. Nach der 3:4 (1:1)-Heimniederlage am Dienstagabend ging der Trainer durchaus hart ins Gericht mit seinen Spielern, die nicht wie erhofft drei Punkte holten, sondern stattdessen viele Fehler produzierten. „Einfache Fehler“, wie Helmes in der Nachschau feststellte.

Auch von Derby-Spannung war lange Zeit nichts zu spüren an der Schlage, wo die bis dato ungeschlagenen Nachbar-Clubs aufeinandertrafen. Die 1:0-Führung der Gäste (40.) egalisierte Thomas Bunzel im direkten Gegenzug (41.). Der erhoffte Aufschwung blieb trotzdem aus.

Immer wieder vertändelten die Gimbter Bälle und luden ihre Gäste zum Toreschießen regelrecht ein. Da mochten die Sprakeler nicht Nein sagen. In der 52. Minute gingen die Gäste erneut in Führung. Diesmal gelang Dario Kemper zehn Minuten später der erneute Ausgleich.

„Wir sind zwar immer wieder zurück gekommen, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass einige noch immer im Karussell saßen“, so Daniel Helmes, der mitansehen musste, wie die Gäste ihre Möglichkeiten konsequent verwerteten. Nach zwei weiteren Gegentoren in der 70. und in der 90. Minute war die Partie praktisch entschieden. Daran änderte auch der späte Anschlusstreffer von Peer Kösters (93.) nichts mehr.

„Am Ende war es ein verdienter Sieg für Sprakel“, erklärte Helmes, dessen Mannschaft die erste Saisonniederlage erst einmal verdauen musste. Kommenden Sonntag geht es dann weiter in der B-Liga. Der SC Gimbte stattet dem SC Münster 08 III einen Besuch ab (15.15 Uhr).

Ebenfalls wegen der Kirmespause nachsitzen muss am Donnerstagabend Liga-Konkurrent SV Greven. Gegner um 20 Uhr ist der IKSV Münster.