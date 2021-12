Klebrige Herausforderung

m in der Tabelle dranzubleiben, ist es wichtig, solche Spiele zu gewinnen“, unterstreicht Daniel Geers die Bedeutung der Auswärtspartie der Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 am Samstagabend (Anwurf: 19 Uhr) beim VfL Sassenberg.

Um in der Tabelle dranzubleiben, ist es wichtig, solche Spiele zu gewinnen“, unterstreicht Daniel Geers die Bedeutung der Auswärtspartie der Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 am Samstagabend (Anwurf: 19 Uhr) beim VfL Sassenberg. Während seine Mannschaft mit 6:12 Zählern auf dem neunten Rang zu finden ist, steht der Gastgeber mit 8:10 Punkten auf dem siebten Platz.

„Wir müssen in der Abwehr an unsere Leistung anknüpfen und im Angriff die Fehler weiter reduzieren“, erklärt Daniel Geers, worauf es in Sassenberg ankommt. Dabei stehen die 09-Damen erneut vor einer klebrigen Herausforderung. „Leider wird wieder mit Harz gespielt“, so der SCG-Coach. Aber die gute Nachricht ist, dass sich die Liste der Kranken wohl verkürzt. „Viele scheinen zum Wochenende wieder fit zu sein“, hofft Geers auf einen schlagkräftigen Kader.