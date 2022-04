„Können die Punkte gut gebrauchen“

Für die Kreisliga-Handballerinnen des SC Falke Saerbeck wird es im Kampf um den Klassenerhalt langsam eng - und dann steht ausgerechnet ein Auswärtsspiel gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter auf dem Spielplan. Am Sonntagnachmittag (Anwurf: 15 Uhr) tritt die Mannschaft um Trainer Jürgen Aufderhaar beim TV Emsdetten an.

„Wir haben nichts zu verlieren“, sagt der Trainer mit Blick auf die Kräfteverhältnisse. „Obwohl wir die Punkte wirklich gut gebrauchen könnten.“ Noch haben die Saerbeckerinnen nämlich die Chance, die DJK Eintracht Coesfeld III überholen, die mit zwei Punkten mehr auf der Haben-Seite in der Tabelle direkt über ihnen steht. Sie ist am 22. Mai der letzte Gegner der Falke-Frauen. Weiter geht es für die Saerbeckerinnen in der Rangliste nicht mehr nach oben. Aktuell stehen die Falke-Frauen auf dem vorletzten Platz - unter ihnen der 1. HC Ibbenbüren II, der durch das Zurückziehen seiner Mannschaft bereits als Absteiger feststeht.

Für die Begegnung mit dem Spitzenreiter hofft der Trainer, dass seine Schützlinge alles aus sich herausholen. „Emsdetten gegen Saerbeck, das sind immer besondere Spiele“, weiß er um den Derby-Charakter. „Da werden ungeahnte Kräfte mobilisiert.“ So geschehen im Hinspiel, das mit einer knappen 19:21 (6:14)-Niederlage endete. „Da haben wir guten Handball gespielt und ich denke, dass unser Einsatzwillen da den Unterschied gemacht hat“, erinnert sich Aufderhaar, der im November aber auch noch mehr Spielerinnen in seinem Kader hatte.

So oder so, glaubt der Falke-Coach, wird das TVE-Team nach der starken Leistung in der Hinrunde vorgewarnt sein.

Johanna Dahlmann fehlt am Sonntagnachmittag. Darüber hinaus gibt es einige Wackelkandidatinnen.