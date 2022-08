Krimi-Cup in Aldrup mit Rekordbeteiligung und einem verspäteten Jan Josef Liefers

Ganz in seinem Element präsentierte sich Schauspieler Jan Josef LiefersEin Herz und eine Seele: Wolfgang Bosbach und Werner Schulze Erdel.Schauspielerin Elke Sommer.Wann geht es endlich los? Wolfgang Kubicki.Als Erinnerung an den Krimi-Cup gibt es für jeden ein T-Shirt, hier von Konny Dömer überreicht.Sportgrößen unter sich (v.l.): Fußballtrainer Winnie Schäfer, Fernsehmoderator Jörg Wontorra und Handball-Legende Heiner Brand.

Die rund 150 Golferinnen und Golfer mussten sich am Montagvormittag zunächst in Geduld üben. Bei der zehnten Auflage des Krimi-Cups ließ einer der beiden Gastgeber auf sich warten. Jan-Josef Liefers komplettierte erst eine halbe Stunde nach dem geplanten Start die illustre Runde, die sich auf dem Golfplatz in Aldrup versammelt hatte. Gleichwohl ließ sich Werner Schulze-Erdel, gemeinsam mit Liefers Initiator des Charity-Turniers zugunsten der NCL-Stiftung, nicht aus der Ruhe bringen. Der TV-Moderator (Familien-Duell), der schon am Abend zuvor im Mövenpick durch das Programm geführt hatte, griff kurzerhand zum Mikrofon, um den wartenden Prominenten und ihren Gästen die Zeit zu verkürzen.