Maue Torausbeute

Greven

Der SC Greven 09 musste sich am Sonntagnachmittag mit einem 3:2 gegen den SC Münster 08 begnügen. Begnügen deshalb, weil die Mannschaft von Marcel Pielage Torchancen wie am Fließband produzierte, es aber an der notwendigen Kaltschnäuzigkeit mangelte.

Von Sven Thiele