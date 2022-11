Medaillen für die Saerbecker Falken

Sehr gute Leistungen erbrachten die Saerbecker Leichtathleten bei den Waldlaufmeisterschaften in Riesenbeck sowie beim „Steinhart 500“ in Burgsteinfurt.

Das vergangene Wochenende war für die Läufer- und Läuferinnen des SC Falke Saerbeck ein sehr erfolgreiches. Zunächst standen am Samstag die Kreis-Cross und Waldlaufmeisterschaften auf dem Reitsportgelände an der Surenburg in Riesenbeck auf dem Programm.

Bei idealen Bedingungen gelangen den Falken auf dem ungewohnten Terrain sehr viele Podestplätze. Auf der Kurzstrecke bei den Frauen über 3 300 Meter erzielte dabei Anja Völkl mit einer Zeit von 15.35 Minuten den Sieg in der Altersklasse W60. Astrid Leyer und Edith Barkey erzielten mit Zeiten von 17.33 Minuten und 17.47 Minuten die Podestplätze 2 und 3 in der Altersklasse W55.

In der Mannschaftswertung kamen die drei Läuferinnen damit auf den sehr guten zweiten Platz. Auf der gleichen Strecke erzielte Ulrich Hoppe in der Altersklasse M50 den dritten Platz mit einer Zeit von 14:30 Minuten. Über die Langstrecke von 7 700 Meter erreichten Anja Dorstel (W50) mit 38.31 Minuten und Reinhard Dyckhoff (M55) mit 39.38 Minuten ebenfalls den Kreismeistertitel. Torsten Muntau erreichte den guten siebten Platz in der Altersklasse M40 in 40.48 Minuten.

Am vergangenen Sonntag nahmen dann die Saerbecker Läufer am Bagno-Buchenberg-Marathon in Steinfurt die Strecke über 14 Kilometer bei idealen Laufbedingungen in Angriff. Als erster Saerbecker kam Ulrich Hoppe mit einer Zeit von 1:04:46 Stunden ins Ziel am Steinfurter Schloss, dicht gefolgt von Holger Vormann, welcher nur elf Sekunden später die Ziellinie erreichte. Dies bedeutete für beide bei knapp 500 Startern den 33. und 34. Platz in der Gesamtwertung (Platz fünf und sechs in der Altersklasse M50).

Thomas Lagemann wurde mit einer Zeit von 1:05:48 sehr guter Zweiter in der Altersklasse M55.