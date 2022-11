Miteinander statt gegeneinander

Die Kickerfreunde aus Greven, eine inklusive Fußballmannschaft, nahm mit viel Freude am Turnier in Altenberge teil.

Sportlich durchaus interessant verlief das integrative Fußball-Turnier in Altenberge. Aber natürlich stand der Spaß bei dieser Veranstaltung an erster Stelle.

Wird der Duden aufgeschlagen, um nach dem Begriff „Freundschaft“ zu suchen, findet man die folgende Definition: „Auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander.“ Genau diese Definition hat sich am vergangnen Samstag im Sportpark „Großer Berg“ in Altenberge in der Realität wiedergefunden. Kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft 2022 in Qatar hat die integrative Fußballmannschaft Altenberge (IFMA) unter dem Motto „IFMA & Friends“ zu einem Inklusionsturnier mit fünf Mannschaften eingeladen.