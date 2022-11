Beim SV Greven peilt ein ambitioniertes Kreisliga-Team den Aufstieg an

Dem Basketball drohte in Greven schon das Aus. Doch nun schickt sich das Team an, sportlich richtig durchzustarten.

Es ist gerade einmal ein Jahr her, da drohte Greven von der Basketball-Landkarte zu verschwinden. Statt nach der langen Corona-Pause in der Bezirksliga durchzustarten, löste sich das letzte verbliebene Herrenteam beim SV Greven überraschend auf – aus Personalnot. Ohne starken Unterbau in der Jugend drohte Basketball in der Versenkung zu verschwinden. Dann die überraschende Wende. Ein neu formiertes Herrenteam, mehrere Jugendmannschaften und ein bis in die Haarspitzen motiviertes Leitungs- und Trainerteam soll dem schnellen Sport unter den Körben neuen Schwung verleihen. Der Start jedenfalls ist vielversprechend.