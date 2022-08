Nur nicht die Köpfe hängen lassen

Thorben Zilske scheut nicht das offene Wort. Deshalb war es für den Reckenfelder Trainer auch keine Frage, den missglückten Abschluss der Testspielserie schönzureden. Nach der 3:5 (2:3)-Niederlage gegen die Dritte von Emsdetten 05 formulierte es Zilske immerhin diplomatisch: „Wir sind in einem kleinen Loch.“

Eine Woche vor dem A-Liga-Start des Aufsteigers sprechen die Resultate Bände. Auf die 0:7-Klatsche beim Münsteraner A-Ligisten TSV Handorf folgte die überraschende Pleite gegen den B-Ligisten aus der Nachbarschaft. Dabei sah es am Sonntag zunächst so aus, als würden die Reckenfelder, die schon bei der Stadtmeisterschaft keine gute Figur abgegeben hatten, die Kurve kriegen. Doch spätestens der 3:4-Rückstand (83.) brachte zum Vorschein, was den erfolgsverwöhnten Reckenfeldern im Moment am meisten zu schaffen macht. Statt die Köpfe hochzunehmen, wie Zilske seinen Spielern vom Rand aus zurief, griff eine spürbare Verunsicherung um sich. „Eine solche Situation kennen wir nicht“, erklärte Zilske.

Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison war sein Team ohne Niederlage und mit nur wenigen Gegentoren durch die Saison marschiert. Im Moment hagelt es dagegen Tore im wahlweise von Jens Dömer, Tim Vallandi oder Jan Sobeck gehüteten Kasten. Ganz offensichtlich fehlt es der Defensive an Stabilität. Was auch daran liegt, dass mit Pascal Zilske, der in dieser Saison kürzertreten möchte, ein Abwehrchef fehlt. Davon zeugen nicht nur die sieben Gegentreffer gegen Handorf. Auch die fünf gegen Emsdetten zeigten die Lücken in der Defensive auf.

Personelle Schwierigkeiten gibt es auch in der Offensive. Sonntag wie schon am Mittwoch fehlte urlaubsbedingt Kalle Hoffmann. Ohne ihn und Alban Leker wirkte die Reckenfelder Offensive zahnlos. Daran änderten auch die Treffer von Vargin Der (2) und Luca Köster nichts. Immerhin: Zum Meisterschaftsauftakt geht Zilske davon aus, alle Leistungsträger an Bord zu haben. Auch der angeschlagene Jonas Müller sollte bis dahin wieder fit sein.

Ansonsten gilt das Prinzip Hoffnung. Und die Aufmunterung des Trainers: „Jungs, Köpfe hoch.“