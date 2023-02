Mit Oberliga-Erfahrung: SC Falke Saerbeck präsentiert neuen Trainer

Vor knapp drei Wochen stand die Fußball-Welt für einen kleinen Moment still beim SC Falke Saerbeck. Dragan Grujic hatte den Verantwortlichen und seinem Team mitgeteilt, dass er über die Saison hinaus nicht als Trainer des A-Ligisten weitermachen werde - völlig unabhängig davon, ob er und die Mannschaft den Aufstieg als derzeitiger Spitzenreiter am Ende schaffen oder nicht. Auch für den Bernhard Voskort kam diese Entscheidung ziemlich überraschend.

So musste der Sportchef sich auf die Suche nach einem neuen Übungsleiter begeben. Und siehe da, es hat geklappt. Zwei Tage nach dem deutlichen 5:1-Erfolg über Ligakonkurrent Westfalia Hopsten präsentierte Voskort den zukünftigen Coach an der Seite der Falken. Mit Nicholas Beermann übernimmt ab dem Sommer ein Saerbecker-Eigengewächs die Geschicke an der Seitenlinie. Schon vor seiner Zeit beim 1. FC Gievenbeck und Eintrach Rheine war Beermann bei dem Sportclub als Co-Trainer tätig.

Der SC Falke Saerbeck hat in Persona von Sportchef Bernhard Voskort Nicholas Beermann als Nachfolger von Dragan Grujic für die kommende Saison präsentiert. Foto: SC Falke Saerbeck

„Nicholas und ich sprechen jedes Jahr miteinander“, verrät der Sportliche Leiter. Und als Grujic von seinen künftigen privaten Plänen mitgeteilt hatte, sei klar gewesen, dass Beermann die "perfekte Trainer-Lösung“ für die Saerbecker-Zukunft ist. Doch zuvor mussten sebstverständlich noch einige Details geklärt werden. „Nicholas ist Lehrer, heiratet dieses Jahr und ist aktuell auch Torwart beim 1.FC Gievenbeck in der Oberliga“, so Voskort.

Aus Karriereende wird Trainerkarriere

Doch passend sei gewesen, dass der erfahrene Fußballer seine „Treter“ und Fußballhandschuhe nach der laufenden Saison ohnehin an den Nagel hängen wollte - das hatte er dem FCG bereits mitgeteilt. So habe der 33-Jähriger nach mehrfachen Gesprächen dann am vergangenen Samstag seine Zusage für den Chefposten der ersten Herrenmannschaft gegebeben. Unterstützt wird er dann von Mattis Potthoff, der auch schon jetzt an der Seite von Grujic fungiert.

„Nicholas wird also eine funktionierende Mannschaft übernehmen“, weiß Voskort, der dem neuen Übungsleiter alle Freiheiten und die nötige Ruhe für den gemeinsamen Saerbecker-Weg verspricht.