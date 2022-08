Aufsteiger SC Reckenfeld hat auch im dritten Spiel das Nachsehen

Dieser Sonntagnachmittag hätte der Tag des ersten Reckenfelder Erfolges in der Kreisliga A werden können. Wäre es so gekommen, ein Spieler hätte gewiss großen Anteil daran gehabt: Lindar Selmani. Der vor dieser Saison aus der Zweiten in die Erste aufgerückte Selmani war am Sonntagnachmittag an fast allen entscheidenden Reckenfelder Offensivszenen beteiligt. Allein, ihm fehlte das Glück, den Ball über die Linie der gastgebenden Horstmarer zu bringen, die den Aufsteiger stattdessen mit 2:1 auf die Heimreise schickten.

„Lindar hat ein sehr gutes Spiel gemacht, aber er hat eben auch großes Pech gehabt“, meinte SCR-Trainer Thorben Zilske in der Nachbetrachtung einer Partie, in der für seine Reckenfelder offenbar mehr drin war als nur die Erkenntnis, kämpferisch eine Top-Vorstellung abgegeben zu haben. Zunächst wurde Selmani Mitte des ersten Durchganges ein Strafstoß versagt, dann verpasste er kurz vor dem Halbzeitpfiff eine von zwei hochkarätigen Chancen in der ersten Halbzeit, die Gäste beim Stand von 0:0 in Führung zu bringen.

Nach der Pause dann der erste Rückschlag: Per Kopfball sorgte Horstmars Niklas Melzer (49.) für die Führung de Gastgeber, die kurz darauf tief durchatmeten, als ein Reckenfelder Freistoß an die Latte knallte. Der Schütze: Lindar Selmani.

Besser lief es für Cedric Bödecker. Nach einer Ecke von Steffen Braun versenkte er den Ball zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (61.). Die Antwort der Horstmarer ließ nur sieben Minuten auf sich warten. Nach einer „guten Einzelleistung“ (Zilske) war SCR-Keeper Tim Vallandi zum zweiten Mal an diesem Tag chancenlos. „Da kann man niemandem einen Vorwurf machen“, so Reckenfelds Trainer.

Der sah eine SCR-Elf, die alles gab, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Zuerst scheiterte Alban Leka per Kopfball, dann war wieder Selmani zur Stelle. Ein Meter und erneut die Latte lagen zwischen ihm und dem Tor, das ihm an diesem Tag verwehrt blieb. Und so wurde es nichts aus dem ersten SCR-Erfolg in der neuen Liga. Immerhin mangelt es nicht an Zuversicht. Thorben Zilske: „Wenn wir so weiterspielen, werden wir noch unsere Punkte machen.“