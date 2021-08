Perfekter Auftaktfür den Favoriten

Ziemlich zufrieden wirkte SCR-Trainer Thorben Zilske nach dem 3:0 seiner Elf zum Auftakt beim SV Burgsteinfurt 3. „Das war ein souveräner Auftritt. So kann´s weitergehen“, freute sich Zilske. „Das war die erwartet schwere Aufgabe, doch wir haben sie gelöst.“

Lukas Wentker brachte seine Farben in der 14. Minute in Front, doch zu diesem Zeitpunkt hätten die Gäste schon deutlicher führen müssen – etliche gute Chancen wurden ausgelassen. Nach dem Wiederanpfiff wirkte das 2:0 von Lukas Heinke dann wie ein Brustlöser. Das Tor zum 3:0 durch Cedric Bödecker war dann in der 82. Minute die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste.