Pielage-Elf unter Zugzwang

Greven

Das sieht gegenwärtig nicht sonderlich gut aus für SC Greven 09. Die heimischen Bezirksliga-Fußballer haben im Kampf um den Meistertitel an Boden verloren. Nach dem 1:3 gegen Germania Hauenhorst dürften die Sorgen wachsen – am kommenden Wochenende muss im Prestige-Derby gegen den SV Emsdetten 05 unbedingt ein Sieg gelingen, soll der Zug in Richtung Landesliga nicht ohne die 09-er abfahren.

Von Martin Weßeling