Eigentlich kaum zu glauben, aber manche Dinge wiederholen sich im Leben mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks – auch wenn man ziemlich gut darauf verzichten könnte. So wie die Fußballer des SC Greven 09, die Punktspiele gegen den SV Germania Hausherren wohl so erfrischend finden wie einen Weckruf am Sonntag um fünf Uhr morgens. Die 90 Minuten auf dem Kunstrasenplatz in der Schöneflieth verliefen jedenfalls nach dem bekannten Muster: Und täglich grüßt das Murmeltier. Wie bereits im Hinspiel (0:1) erlebten die Pielage-Schützlinge Pleiten, Pech und Pannen quasi am laufenden Band und konnten über die eigene Vorstellung nur den Mantel des Schweigens hüllen. Am Ende stand ein 1:3 (0:2), das die Hausherren ratlos – und schockiert zurückließ.

