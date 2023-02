Greven-Trainer Feldmann wagt den ersten Schritt ins Profi-Geschäft

Vor genau elf Jahren startete die Trainer-Karriere von Damian Feldmann beim SC Greven 09 – damals bei den E-Junioren. Mittlerweile ist der 25-Jährige erfolgreiche Coach der U19 des Vereins. Doch das allerdings nur noch bis zum Ende dieser Saison. Im Anschluss daran zieht es ihn im Sommer zu den großen Preußen nach Münster. Dort wird er Co-Trainer des bisherigen Chefcoachs Tobias Harink. Eine neue Herausforderung, auf die sich Feldmann schon jetzt ungemein freut.

„Solch eine Chance gibt einem natürlich unfassbare Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln“, so der Fußball-Fachmann. Schon während seiner Trainer-Laufbahn beim SCG hat er zwischenzeitlich immer mal wieder als Übungsleiter in den Feriencamps der Adlerträger mitgewirkt.

Kein "Felix-Magath-Trainer"

In wenigen Monaten dann kontinuierlich. „Für mich ist es ein Prozess und die logische Entwicklung“, meint der Lehramtsstunden in den Fächern Mathematik und Geografie für die Oberstufe, der aller Voraussicht nach Ende dieses Jahres mit seinem Referendariat beginnen wird. Trotz der hohen privaten Belastung, musste Feldmann aber nicht allzu lange überlegen, als die Anfrage aus Münster kam: „Ich habe mich für die Zukunft ohnehin im Leistungsbereich gesehen. Bei den Preußen ist das alles noch einmal ein Stück intensiver.“

Was er damit meint? Unter anderem mindestens vier Trainingseinheiten pro Woche, Videoanalyse und vieles mehr. Gut dabei: Feldmann verfügt bereits über eine gültige Trainerlizenz B+. Diese hat er neben vielen anderen Weiterbildungen während seiner Zeit in Greven erworben.

Seine langjährige Erfahrung gepaart mit den nötigen Ausbildungen will er nun für seinen nächsten Schritt im Fußball-Business nutzen. Dabei legt er vor allem Wert auf taktische Elemente, Grundprinzipien und das jeweilige Leitbild seines Clubs. Darüber hinaus sagt er aber auch: „Mir ist die Menschlichkeit sehr wichtig. Deshalb ist mein Vorbild auch ganz weit entfernt von Felix Magath.“

Bescheidenheit statt Täume

Ein Glück für seine Spieler. Und dennoch weiß der ewige Fan von Borussia Dortmund, dass auch eine gewisse Portion Autorität zum Bild eines Trainers einfach dazugehört. Ob es in der Zukunft für noch höhere Aufgabe reichen wird, das vermag Feldmann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu prognostizieren. Er sagt aber auch: „Ich sammel‘ gerne neue Erfahrungen und freue mich schon jetzt auf das nächste Level. Trotzdem gehe ich Schritt für Schritt und spreche nicht wirklich über bestimmte Träume.“ Dass er mit seinem Gang zu den Youngsters des SCP – die aktuell noch in der Junioren-Bundesliga kicken, dort aber auf einem Abstiegsplatz stehe – die erste Tür in das Profi-Geschäft geöffnet hat, leugnet Feldmann keineswegs.

„ Mein Fokus gilt komplett Greven. Alles andere ist Zukunft. “ Damian Feldmann

Bis er sich voll und ganz seiner neuen Aufgabe widmen wird, will er allerdings noch alles in seiner Macht Stehende für den SCG tun: „Mein Fokus gilt komplett Greven. Alles andere ist Zukunft.“ Als Spieler startete Feldmann seine Karriere schon bei den Minikickern der Grevener und stand bis heute übrigens auch für keinen anderen Verein auf dem Feld – zuletzt noch in der dritten Seniorenmannschaft.