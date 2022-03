Renström verpasst Heimsieg

Lina Renström und ihre Stute Candy Girl platzierten sich in Springprüfungen der Klasse M und S. Insgesamt war Renström am Wochenende die erfolgreichste Grevener Reiterin.Vicky Venschott sammelte einmal mehr viele gute Platzierungen.Philipp Schulze Tophoff siegte in der Springprüfung der Klasse S, die zum ersten Mal am Samstagabend ausgetragen wurde.

Foto: Jana Schulze Gronover