Rote Karte, Traumtore und Totalausfall: Die Vorrunde im Überblick

Tag eins bei der diesjährigen Fußball-Stadtmeisterschaft in Greven ist vorbei - und damit auch die Vorrunde beendet. Bis zum Schluss kämpften alle sechs Teams um den Einzug in das Halbfinale, doch nur vier von ihnen dürfen am Mittwochabend auch wiederkommen.

Die 28. Grevener Stadtmeisterschaft ist in vollem Gange. Und hatte am Vorrunden-Tag gleich so einiges zu bieten. Schlussendlich durften allerdings nur vier der sechs Mannschaften das Ticket für die Halbfinals lösen. Wie die einzelnen Partien liefen und wer überhaupt nicht überzeugt hat, haben wir in der folgenden Übersicht aufbereitet:

Gruppe A

SV Greven - SC Sprakel 0:2



SC BG Gimbte - SV Greven 2:0



SC Sprakel - SC B Gimbte 1:0



Abschlusstabelle

1. SC Sprakel - 3:0 - 6 Punkte

2. SC BG Gimbte - 2:1 - 3 Punkte

3. SV Greven - 0:4 - 0 Punkte

Neben den Statistiken haben wir auch die Trainerstimmen der Grevener Mannschaften eingefangen und auf einen Blick zusammengefasst.



Dominic Tomasso (SV Greven): "Gegen Sprakel waren wir ganz gut im Spiel. Nach dem Gegentor der Marke Sonntagsschuss laufen wir natürlich hinterher. Haben dann gefühlt 70 bis 80 Prozent Ballbesitz und bekommen durch einen Konter das 0:2 - hatten aber auch nie wirklich selbst eine Chance, also auch verdient verloren. Gegen Gimbte war es dann ausgeglichener, bekommen allerdings zwei sehr gut heraus gespielte Gegentore. Dementsprechend dürfen wir uns nicht beschweren, dass wir mit null Punkten, null Toren und einer sehr schlechten Leistung ausscheiden. Aber wir werden uns da auch wieder herauskämpfen."



Marius Müller, stellvertretend für Daniel Helmes (SC BG Gimbte): "Im ersten Spiel gegen den SV Greven haben wir verdient gewonnen. Wir waren überlegen und am Ende geht auch die Höhe des Ergebnisses so in Ordnung. Das zweite Spiel war ganz anders, da war ich nach zehn Minuten schon geschockt, weil der erste Spieler von uns wegen Disziplinlosigkeit mit Rot vom Platz geflogen ist und den zweiten Spieler musste ich auch Schutz herunternehmen, damit der nicht auch mit gelb-rot herunterfliegt. Trotz der Unterzahl haben wir das dann sehr gut gemacht. In der letzten Minute kriegen wir dann unglücklich ein Gegentor per Freistoß. Dennoch bin ich zufrieden, auch wenn der Platzverweis ärgerlich ist."

Hatten sich von ihrem Team mehr erhofft: Srdjan Kosoric (vorne) und Co-Trainer Thomas Brüning vom SC Greven 09 II. Foto: Heidrun Riese

Gruppe B

SC Greven 09 II - Westfalia Kinderhaus III 0:4



SC Reckenfeld - SC Greven 09 II 0:0



Westfalia Kinderhaus - SC Reckenfeld 0:0



Abschlusstabelle

1. Westfalia Kinderhaus III - 4:0 - 4 Punkte

2. SC Reckenfeld - 0:0 - 2 Punkte

3. SC Greven 09 II - 0:4 - 1 Punkt

Srdjan Kosoric (SC Greven 09 II): "Sowohl das erste als auch das zweite Spiel war nicht gut von uns. Trotz eines Traumtores und einem Gegentor per Elfmeter fallen wir gegen Kinderhaus so ein bisschen auseinander - das war nicht gut. Leider haben wir es dann versäumt, im Spiel zu bleiben. Genau wie in der zweiten Begegnung: Auch dort sind wir die ersten 15 bis 20 Minuten gut gestartet, waren nach vorne aber nicht zwingend genug. Trotz des 0:0 reicht es am Ende dann einfach nicht. Nachdem zuletzt guten Auftritt gegen Ibbenbüren ist das sehr ernüchternd, andererseits konnten wir auch wieder viel dazulernen - gar nicht mal so unwichtig."



Lars Dömer, stellvertretend für Nemanja Jovanovic (SC Reckenfeld): "Gegen Greven 09 haben wir uns taktisch gut eingestellt. Somit hatte der Gegner nur wenig Einfluss auf das Spiel. Das hat gut geklappt und wir konnten einige Torchancen kreieren. Defensiv standen wir wirklich gut. Gegen Kinderhaus war es echt schwierig. Die sind sehr laufstark und spielerisch sehr gut geschult - die hatten die halbe Ü32-Westfalenmeister-Mannschaft dabei. Da mussten wir uns erstmal finden. Danach haben wir es aber gut gemacht und uns Konter heraus gespielt, aber nicht ganz so viel zugelassen. Max hat seine Sache im Tor aber auch stark gemacht."

Die Grevener Stadtmeisterschaft zog bereits am Vorrunden-Tag die Zuschauer nach Gimbte. Foto: Heidrun Riese

Nach der Vorrunde ist vor dem Halbfinale. Nicht einmal 24 Stunden liegen zwischen den beiden Runden. Dementsprechend geht es bereits am Mittwochabend wieder weiter. Am Sportplatz an der Schlage in Gimbte rollt der Ball dann ab 19 Uhr - parallel in beiden Spielen. Für die beiden Drittplatzierten bedeutet das "Ausscheiden", dass sie am Freitagabend um 18.30 Uhr im Spiel um Platz fünf und sechs vor dem großen Finale antreten werden.

Mittwoch (26.7. ab 19 Uhr)

1. Halbfinale: SC Sprakel - SC Reckenfeld

2. Halbfinale: Westfalia Kinderhaus III - SC BG Gimbte



Freitag (28.7. ab 18.30 Uhr)

Spiel um Platz 5: SV Greven - SC Greven 09 II