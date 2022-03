S-Springen im Abendprogramm

Gefühlt haben die Dressurreiter gerade erst das Viereck verlassen und schon steht der Parcours in der Halle des Reit- und Fahrvereins für die Springreiter bereit. Denn schon am Freitagmorgen ab 7.30 Uhr geht’s weiter mit den jungen Springpferden.

An diesem Wochenende folgt das große Hallen-Springturnier in Pentrup.

Gefühlt haben die Dressurreiter gerade erst das Viereck verlassen und schon steht der Parcours in der Halle des Reit- und Fahrvereins für die Springreiter bereit. Denn schon am Freitagmorgen ab 7.30 Uhr geht’s weiter mit den jungen Springpferden. In drei Springpferdeprüfungen der Klasse A starten die vier- bis sechsjährigen Nachwuchshoffnungen der Züchter und Reiter. Anschließend folgen Springpferdeprüfungen der Klasse L und M sowie ein Youngster M-Springen für sechs- bis achtjährige Pferde. So früh im Jahr ist es immer spannend, zu sehen, wie weit die jungen Pferde zu Beginn der Turniersaison bereits sind.

Am Abend folgt ein A**-Springen, zu dem mehr als 60 Teilnehmer ihren Start angekündigt haben. Der Samstag und der Sonntag kommen mit einem etwas neuerem Programm daher, denn der Samstag ist vor allem für die Profis interessant, da dort Springprüfungen der Klasse L, M*, M** und der Klasse S angeboten werden. Das S-Springen mit Stechen um den Sieg wurde in das Abendprogramm aufgenommen und findet um 18.30 Uhr in der Halle in Pentrup statt. Dies kann gut kombiniert werden mit einem leckeren Abendessen auf der Reitanlage.

Der Sonntag steht hingegen eher im Zeichen der Amateurreiter, denn hier gibt es vor allem Stilspringprüfungen, von der Klasse E bis M. Diese beginnen um 8 Uhr und gehen bis in den Nachmittag hinein. Hier kommt es vor allem auf die Einwirkung und Hilfengebung der Reiter im Parcours an. Abgerundet wird das Springturnier mit einer Springprüfung der Klasse M mit Stechen um 17.30 Uhr, bei der über 40 Reiter ihren Start angekündigt haben. Dies könnte zum Abschluss des Wochenendes noch einmal eine spannende Prüfung für Reiter und Zuschauer werden.

Springturnier RFV Greven (Freitag bis Sonntag): Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gilt weiterhin die 2G+-Regelung.